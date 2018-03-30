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提醒！洛阳珠江路人防工程今晚开始围挡施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-10 08:46

　　昨日，记者从市交警支队获悉，珠江路人防工程从今日23时开始围挡施工，施工范围为珠江路的理工学院家属院大门至万达北街口。受此影响，辽宁路与珠江路交叉口东西方向交通断行，路口各个方向禁止车辆左转，九都路与黄河路交叉口中央隔离护栏暂时打开，允许黄河路车辆由北向东、九都路车辆由西向北左转。预计7月20日结束施工。

　　如果您经常开车从这个交叉口走，可以参考交警部门提供的绕行方案——

　　1.辽宁路由东向西行驶的车辆，可从黄河路—九都路或黄河路—延安路绕行；从辽宁路由西向东行驶拟经珠江路左转向北的车辆，可从丽新路—延安路绕行。

　　2.珠江路由南向北的非机动车，可从围挡东侧保通道路通行。

　　3.从珠江路由北向南拟经辽宁路左转向东的车辆，可从珠江路—吉林路—黄河路绕行。

　　4.从珠江路由南向北拟经辽宁路左转向西的车辆，可从九都路—丽新路绕行。

　　5.从珠江路由南向北拟经辽宁路右转向东的车辆，可从九都路—黄河路绕行。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 谢育健）

　　相关链接

　　明起，6条公交线路临时调整

　　昨日，记者从市公交集团获悉，从4月11日至7月20日，因珠江路封闭施工，辽宁路与珠江路交叉口东西方向断行，途经附近的公交线路将临时调整，请您乘车时留意。

　　具体调整信息如下——

　　21路：去程从武汉南路蓬莱路口公交站发车，沿原线路行至辽宁路与丽新路交叉口后，改走丽新路、九都路、黄河路、辽宁路恢复原线；回程从西关发车，沿原线路行至辽宁路与黄河路交叉口后，改走黄河路、九都路、南昌路、联盟路恢复原线。

　　28路：去程从洛阳站公交站发车，沿原线路行至辽宁路与黄河路交叉口后，改走黄河路、九都路、丽新路恢复原线；回程从洛阳龙门站发车，与去程线路一致。

　　32路：去程从南苑路南昌路口公交站发车，沿原线路行至九都路与丽新路交叉口后，改走九都路、黄河路恢复原线；回程从状元红路陵园路口公交站发车，与去程线路一致。

　　46路：去程从洛阳站公交站发车，沿原线路行至辽宁路与黄河路交叉口后，改走黄河路、九都路、丽新路、辽宁路恢复原线；回程从武汉南路蓬莱路口公交站发车，与去程线路一致。

　　59路：去程从西关发车，沿原线路行至辽宁路与黄河路交叉口后，改走黄河路、九都路、珠江路恢复原线；回程从一五零医院公交站发车，与去程线路一致。

　　75路：去程从西苑路武汉南路口公交站发车，沿原线路行至丽新路与辽宁路交叉口后，改走丽新路、九都路、王城大道恢复原线；回程从洛阳龙门站发车，与去程线路一致。（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：史戎戎]
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