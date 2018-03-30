王飞、徐永新、贾安书画艺术展在洛阳市文化馆举办

近日，主题为“丹青赋盛世翰墨弄春风”的王飞、徐永新、贾安书画艺术展在洛阳市文化馆举办，将持续到4月16日。
近日，主题为“丹青赋盛世翰墨弄春风”的王飞、徐永新、贾安书画艺术展在洛阳市文化馆举办，将持续到4月16日。
河南省美术家协会会员王飞的花鸟画功底深厚，特别是他将玉米画作为中国画的主要表现题材，经过十余年探索研究，创作出独具艺术魅力的玉米画作品，在画坛独树一帜，国内专业报纸《收藏与交流》曾用整版篇幅介绍王飞的绘画艺术；毕业于解放军艺术学院的徐永新，是国家一级美术师、中国美术家协会会员，其作品多次入选全国美展，曾获第十届全国美展优秀作品奖；贾安擅长楷书、行书和草书，其书法根植于河洛文化，作品曾获2016年全国诗书画家创作年会一等奖。
本次书画展由洛阳市文化馆主办，洛阳市美术家协会协办。（洛阳日报记者 赵志伟）
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