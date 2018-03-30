省十三运会举重比赛 洛阳代表团喜得两金

牡丹迎宾朋，健儿传佳音。昨日下午，在周口举行的河南省第十三届运动会青少年竞技组举重比赛上，洛阳举重队捷报频传。小将唐悦在女子乙组53公斤级项目上，为洛阳代表团摘得首枚金牌，随后廖巧云在女子乙组69公斤级项目上再夺一金。

牡丹迎宾朋，健儿传佳音。昨日下午，在周口举行的河南省第十三届运动会青少年竞技组举重比赛上，洛阳举重队捷报频传。小将唐悦在女子乙组53公斤级项目上，为洛阳代表团摘得首枚金牌，随后廖巧云在女子乙组69公斤级项目上再夺一金。

举重比赛是省十三运会的首项比赛。对于2002年出生的唐悦来说，此番夺金的过程可谓一波三折。在比赛中，她一度在抓举环节上落后郑州选手1公斤。为了扭转不利局面，她在挺举环节上把重量加到了71公斤，可惜第一把挺举没能成功。关键的第二把，她顶住压力调整好状态，把重量加至72公斤，最终一鼓作气挺举成功，总成绩达到125公斤，以超出郑州选手6公斤的压倒性优势夺冠。

在随后举行的女子乙组69公斤级比赛上，2003年出生的廖巧云则表现出了惊人的稳定性，一路领先，最终以149公斤的总成绩夺冠。

洛阳举重队此次共派出了7名选手参加省十三运会的比赛。除了唐悦、廖巧云，在男子甲组77公斤级项目上，我市也具有冲金的实力。 （洛阳日报记者 孟山 通讯员 刘涛）