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洛阳机器人研发与应用：一次跨过5公里的“牵手”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-10 08:42

　　8日，走进位于高新区滨河路的中汽昌兴(洛阳)机电设备工程公司装配车间，硕大的车间里，唯有一个角落用白色围挡全部遮挡起来，格外惹人注意。

　　“这是我们公司首个焊接机器人工作站，最近就要试运行了，现在工人们正在紧张地进行着最后的调试工作。”中汽昌兴(洛阳)公司工艺技术人员闫水恒语气中带着兴奋。

　　走近一看，围挡内，焊接机械手倒挂在设备上方，通过翻转变位机的配合，焊接机械手有效行走距离在5米以上，可多角度对各种规格的工件进行焊接。除尘风罩随着焊接机械手移动，保证了机器人在任何工位焊接时的除尘效果，收纳的粉尘经过净化装置可实现环保排放。

　　值得一提的是，整个焊接机器人工作站实现了全封闭、无人化操作，工人被挡在围挡外。一旦有人进入围挡，系统会自动发出警报，焊接工作及时停止，最大程度避免了焊接工作对人的损伤。

　　这么先进的设备来自哪里？设备上标注的几个大字指明了来源——同样位于高新区、相距中汽昌兴5公里的洛阳美锐克机器人科技有限公司。

　　洛阳美锐克公司是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的自动化智能装备集成制造企业，工业机器人集成应用是企业的主攻方向。“单靠机器人无法完成复杂的工作，我们必须对其进行系统集成，才能让机器人物尽其用。”洛阳美锐克公司总经理刘继鹏说，系统集成发力机器人产业链的下游应用端，为终端客户提供应用解决方案，是工业机器人商业化、大规模普及的关键。

　　去年，中汽昌兴(洛阳)公司计划新上两个焊接机器人工作站，包括洛阳美锐克公司在内的数家厂商进行角逐。凭借过硬的口碑和完善的售后服务，洛阳美锐克公司最终脱颖而出。

　　“公司研发的焊接机器人已在偃师市农用三轮车行业、伊滨区钢制办公家具产业等进行了大规模的推广应用，效果非常不错，这为我们本地化应用打下了良好的基础，赢得了好口碑。”刘继鹏表示，除此之外，5公里的距离，让售后服务可在10分钟内响应，大大提高了售后的质量，成为成功拿下这笔订单的重要因素。

　　根据《关于进一步促进机器人及智能装备产业发展的意见》，我市鼓励机器人在摩托车、钢制办公家具、耐火材料、铝精深加工、农机装备、采选矿、化工、电子信息制造、制鞋、建材行业的推广应用。凡是被我市列入省首台(套)重大技术装备产品名单的产品，由本市企业采购应用的，按照其销售金额的10%给予应用企业奖励。

　　“今年我们就要申请首台(套)重大技术装备产品，力争能让更多本地企业用上咱们洛阳机器人。”刘继鹏对此信心满满。（洛阳日报记者 孙小蕊 实习生 李钰博 通讯员 贾蒙飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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