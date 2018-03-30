“维和战士爸爸”孙中锋登央视《欢乐中国人》 获吴京写赞语

央视《欢乐中国人》最新一期节目讲述了我国赴南苏丹维和战士孙中锋的真实故事，鲜为人知的是，孙中锋曾在洛阳当兵13年，他的妻儿等家人就生活在洛阳。 昨日，《洛阳晚报》记者采访了孙中锋和他的妻子王睿，了解到节目背后的故事。

央视《欢乐中国人》最新一期节目讲述了我国赴南苏丹维和战士孙中锋的真实故事，鲜为人知的是，孙中锋曾在洛阳当兵13年，他的妻儿等家人就生活在洛阳。

昨日，《洛阳晚报》记者采访了孙中锋和他的妻子王睿，了解到节目背后的故事。

吴京讲述真实版“战狼”故事，主人公家在洛阳

“今天，我要讲述的是一个关于中国维和部队军人的故事。”7日晚，央视一套《欢乐中国人》第二季，吴京担任中国故事讲述人，如此开场。

在电影《战狼2》中，吴京饰演的军人冷锋孤身一人在非洲带领同胞和难民展开生死逃亡。在本期节目中，吴京为全国观众带来一个真实版的“战狼”故事。在当晚的节目中，“战狼”故事的主人公孙中锋携妻子王睿、儿子孙静远(小名凡凡)作为第3组家庭亮相。

孙中锋，2002年从军校毕业后被分配到洛阳某炮兵团，2015年随部队前往河北张家口驻地，曾任中国第7批赴南苏丹维和工兵大队带队政委，现为中部战区81集团军某旅政治部副主任。王睿家住洛阳，在洛阳北方易初摩托车有限公司从事计算机管理工作。凡凡就读于洛阳一所小学。

2016年7月1日，中国第7批赴南苏丹维和工兵大队开始组建，孙中锋接到上级指示，要他赶赴南苏丹执行维和任务。当月8日，南苏丹首都朱巴发生了大规模的武装冲突事件，在双方的激烈交战中，中国维和步兵营执勤分队遭袭，两名中国军人牺牲。在这种情况下，孙中锋仍毫不犹豫地接受了维和任务，与妻儿话别。维和时间为一年，这一年对于孙中锋和家人来说，都是一段刻骨铭心的记忆。

执行维和任务期间，孙中锋为儿子写的感人家书，被中国军网、央广新闻等媒体报道，也打动了《欢乐中国人》节目组，网友称他是“维和战士爸爸”。2017年12月，孙中锋接到《欢乐中国人》节目组的邀请。

吴京(右二)和孙中锋一家人合影(王睿供图)

赴南苏丹执行维和任务，妻子嘱咐他“安全回来”

在节目上，孙中锋和王睿一起为观众还原了接到赴南苏丹执行维和任务时的场景。当孙中锋告诉王睿他要去执行一个任务时，王睿只说了两个字“去呗”。

王睿说，丈夫执行任务的次数和她回娘家的次数一样，她已经习惯了。孙中锋问她就没有其他要说的，王睿说平时她回娘家时，丈夫总跟她说“早去早回”，她对丈夫也只有一个要求：“早去早回。”

面对冷静的妻子，孙中锋忍不住提醒她这次执行的任务很特殊，他要“去维和，去非洲，去南苏丹”。得知南苏丹就是新闻里说的打仗的那个地方，王睿一下子急了，赶紧问：“必须你去吗？”孙中锋回答：“是，这是任务。”

王睿想了想，很快就答应了：“好，你去吧！”孙中锋转身要走，王睿喊住他：“等等，安全回来！”孙中锋郑重回答：“保证完成任务！”随即给妻子敬了个军礼。

看到这一幕，台上的嘉宾和台下的观众不约而同地鼓掌，许多人感动得流下了眼泪。

到南苏丹后，他给儿子写信承诺回家后“送你去上学”

孙中锋说，到南苏丹后，由于当地通信条件很差，他没法给家人打电话，只好写信。在写给儿子凡凡的第一封信中，孙中锋写道：

凡凡我儿，这是爸爸第一次给你写信，竟然是在万里之遥的非洲。这里离家很远，比咱俩曾经说起的那段最长最长的路还要远一万倍，就算坐上飞机也要一直飞18个小时才能到。

…………

你最大的愿望就是我能穿着军装送你上学。你说班上的那些小哥们都在怀疑，你爸爸到底是不是一个当兵的，因为从来没有见过！你说你最想我哪一天就这么穿着军装突然出现在你的学校门口，把他们吓一大跳……

凡凡，爸爸是一个当兵的人，而且现在是一名维和军人，当兵的人说话算话，这次爸爸答应你，等维和任务结束，我一定送你去上学，我一定穿着军装出现在你的学校门口，把他们吓一大跳！

2017年9月的一天，与爸爸分别了一年的凡凡，像往常一样背着书包准备放学，令他意想不到的是，在教室门口，他真的看到了身着戎装、十分威武的爸爸。

在经过了一年的分别后，孙中锋终于平安归来，完成了与儿子的约定。

吴京为孙中锋写的赞语(王睿供图)

吴京点赞：“一切安好，只因有你们，军人伟大”

孙中锋的维和经历，让吴京产生了共鸣。今年3月，在录制《欢乐中国人》节目时，吴京想起《战狼2》在非洲采景时，他们当中的22个人被蜘蛛咬了，当地的戒严到了出行都要用扫雷器扫的地步。吴京至今仍心有余悸，他说：“世界并不和平，只是我们生在一个和平的国度里，祖国就是我们最大的王牌。”

孙中锋说，他所在的中国第7批赴南苏丹维和工兵大队不仅要制止冲突、维护治安，还要完成工作计划内的公路、桥梁、难民营、机场等基础设施的建设，并和当地的居民进行文化交流、互动。

在归国前夕，孙中锋所在的中国第7批赴南苏丹维和工兵大队全队268人，均被授予了代表联合国维和部队最高荣誉的“和平勋章”。

吴京现场感叹：“向中国维和军人致敬！向和平致敬！”节目录制完成后，吴京给孙中锋签名并写下赞语：“一切安好，只因有你们，军人伟大！”

对话孙中锋、王睿：舍小家为大家，随时接受祖国召唤

记者：赴南苏丹维和，您最大的感受是什么？

孙中锋：世界并不和平，没有和平就没有幸福的生活。

记者：如果还有维和任务，您还愿意参加吗？

孙中锋：军人以服从命令为天职，我随时接受祖国召唤。

记者：作为一名军嫂，您为什么没选择随军？

王睿：我要把家人照顾好，不想影响他在军队的工作。

记者：如果还有维和任务，您还支持丈夫参加吗？

王睿：我愿意舍小家为大家，全力支持他执行任务。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李飞舟）