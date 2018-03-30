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洛阳师范学院志愿服务扶贫项目入选全国“四个100”先进典型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-10 09:01

　　近日，中央宣传部、中央文明办在北京召开全国学雷锋志愿服务工作推进会，公布了2017年学雷锋志愿服务“四个100”(100个最美志愿者、100个最佳志愿服务组织、100个最佳志愿服务项目和100个最美志愿服务社区)先进典型名单。洛阳师范学院生命科学学院教师志愿服务扶贫项目获评最佳志愿服务项目。

　　荣誉的背后，是洛阳师范学院生命科学学院多个固定的志愿服务团体的辛勤付出。他们深入洛阳、平顶山、新疆和田等地贫困地区，开展精准扶贫、科技支农等形式多样的学雷锋教职工志愿活动，取得显著成效。

　　●水产科研志愿服务团队

　　该团队依托河南省冷水鱼养殖工程技术研究中心科研成果，开展科技支农志愿服务，为嵩县、新安等地养殖户提供大鲵、黑斑蛙、冷水鱼养殖技术指导和鱼病防治服务；为栾川、洛宁等县大鲵养殖合作社开展大鲵托管饲养提供技术支持；积极参与卢氏大鲵省级自然保护区水生态监测项目、铁路施工对西峡大鲵自然保护区自然资源影响项目。目前，由团队成员张耀武副教授指导的汝州市庙下镇大鲵托管养殖项目已累计带动20余户贫困户脱贫，年均增收2500余元；团队对接帮扶栾川县杨树底村的休闲垂钓园项目，已带动3户贫困户、20余人就业。

　　●枣科学志愿服务团队

　　该团队结合枣科学研究应用中心实际，进行科技援疆，在新疆探索出“发展枣园，带动农户增收”的固沙治沙绿色扶贫开发模式。团队成员赵旭升教授带领志愿者们通过分子设计育种，选育适合新疆和田等寒冷地区种植的新郑灰枣，指导农户在沙地种植灰枣，并定期奔赴新疆进行技术指导，助力中西部农民增收。通过服务企业带农户、对接农户，该志愿者团队已累计使3万余户农户获益，户均增收3000余元。

　　●园艺志愿服务团队

　　该团队在蔬菜瓜果研究的基础上，积极到我市周边县区开展有机富硒南瓜、树莓等种植技术指导，指导农民种植、防害，带动农民增收。团队成员韩建明教授起草的蜜本南瓜、春辣椒栽培技术和辣椒杂交制种技术三项洛阳市地方标准顺利通过专家审核，填补了我市农产品种植标准的空白，为农户提供可参考、可操作的技术支持。该团队技术帮扶的偃师市有机富硒南瓜项目已累计带动2000余户农民种植，单亩实现增收1000余元。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 林国建）
[ 责任编辑：席倩倩]
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