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两代从军路 一门好家风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-10 08:58

王纪庄夫妇端详儿子寄回的三等军功奖状

　　戎装照、旧军装、军功奖状……近日，记者走进洛龙区书香苑小区的王纪庄家，一股浓浓的军旅味儿扑面而来。

　　在重孝善、敢担当的好家风熏染下，王纪庄曾在部队服役十七载，儿子大学毕业后直奔军营，演绎了父子从军、情系国防的故事。

　　孝善家风传报国以为家

　　“父亲常对我们说，要孝敬长辈、敢于担当。”62岁的王纪庄老家在宜阳县柳泉镇，自他记事起，父亲和叔伯住在一个大院内侍奉二老，一家人和睦相处、其乐融融。他们兄妹六人耳濡目染，也为祖辈端饭洗脚。

　　1976年，高中毕业的王纪庄已在村里务农两年，庄稼地里的活儿样样精通，听到征兵的消息后，他跃跃欲试。“现在局势紧张，还是不要让娃去当兵吧？”同族人纷纷相劝。王纪庄的父亲坚定地表态：孝敬长辈是为人本分，尽忠国家是为人大义。

　　1977年春节前夕父亲病逝时，已经入伍的王纪庄未能回来看上最后一眼。母亲托人写信寄往军营，嘱咐他把部队当成家，一定要干好本职工作。在部队服役17年，王纪庄入了党，并获得军级学雷锋标兵等荣誉称号。

　　父辈谆谆教诲，晚辈铭记于心。1991年，王纪庄的弟弟王纪武大学毕业后也应召入伍，现在驻洛某部服役。

　　送儿入军营把铁炼成钢

　　2003年，王纪庄的儿子王睿在大学报考国防生，毕业后逐梦军旅，在某军事基地从事科研工作至今。

　　“风雨不动是军旗，永远不变是军魂。无论何时何地，都要保持军人的本色……”这是儿子王睿入伍时，王纪庄对他说的话。在王纪庄的眼里，部队是锻炼人的好地方，可以把一个小男孩变成一个大男人、一个顶天立地的英雄好汉，而军魂也将铸就和升华自己的家风。

　　今年春节回家探亲的时候，王睿把三等军功奖状呈到父母面前说：“是父母教会了我担当和上进，这奖状里面有你们一半的功劳，就由你们保管吧。”“咱当兵的人，就是不一样！”王纪庄在夸奖儿子的同时，又追忆起自己的军旅生涯，禁不住泪流满面。

　　军嫂亦无悔柔肩撑起天

　　作为军嫂，王纪庄的妻子高玉香在生活中承担了更多的辛劳。二人婚后聚少离多，直至1993年王纪庄转业后一家人才得以团聚。

　　“服役期间，丈夫在生活上能帮我的很少，更多的是精神上的慰藉，王家孝善的家风熏陶着我，赡养老人、抚养儿女，笑对生活。”高玉香说，家风是一个家庭的灵魂。

　　如今，王纪庄、高玉香均已退休。“小孙子的生日照穿着军装，真排场。”高玉香指着照片说，每当小孙子不爱吃饭时，她总会说“不吃饭长不高就当不了解放军”，小孙子立刻就会大口吃饭。

　　对于部队的这份情结，王纪庄一直铭记于心：“我们在家里孝老爱亲，在部队敢于担当，面对生活的磨砺更加从容淡定，我们要将这样的家风代代传下去。”（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 魏慧 蔡进伟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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