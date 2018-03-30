洛阳旅发集团：讲好“洛阳故事” 吸引世界目光

今晚，第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式将在定鼎门遗址广场举行，洛阳将向世界宣告正式进入“一城之人皆若狂”的“牡丹时间”。随着狂欢时刻的来临，游客将持续涌入洛阳。那么，除了赏花观景，我们还能通过什么方式让游客了解洛阳历史文化，带给他们新的惊喜呢？

武皇登基

今晚，第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式将在定鼎门遗址广场举行，洛阳将向世界宣告正式进入“一城之人皆若狂”的“牡丹时间”。

随着狂欢时刻的来临，游客将持续涌入洛阳。那么，除了赏花观景，我们还能通过什么方式让游客了解洛阳历史文化，带给他们新的惊喜呢？

近日，由洛阳旅发集团旗下洛神演艺、上阳宫文化园联合打造的《上阳武则天》就成为不少外地朋友了解洛阳历史文化的新方式。

1 一部剧：以旅游演艺助推文旅融合

“河风几度把北邙染翠，岁月携着上阳同归……”4月2日晚，在上阳宫文化园观风殿内，《上阳武则天》首演。

在70分钟的时间里，服饰、灯光、音乐等舞美设计还原了唐代宫廷氛围，诠释了唐代宫廷文化；演员通过舞蹈、对白演绎了女皇武则天的传奇经历，讲述了她与洛阳特别是与上阳宫的故事。

随着首演的成功，《上阳武则天》吸引了不少人的关注，成为洛阳本地人接待外地友人、打发夜晚休闲时光的新选项。

4月7日晚，来自南京的秦先生在朋友的陪伴下看完表演后表示，与此前他在其他旅游城市看到的“印象系列”“又见系列”等旅游演艺产品不同，《上阳武则天》打破了演出与观众的距离，带入感更强，让观众体验感也更强。

该剧导演、上阳宫演艺部经理介绍，作为一部原创剧目，该剧从编剧到演职人员、导演，都是洛阳人。打造这样一部剧，就是希望通过洛阳人的演绎，诠释“上阳历史、武皇经历”，向游客讲述盛唐时期的“洛阳故事”。目前，该剧处于预演阶段，通过对观众意见和建议的反馈，将在牡丹文化节大幕拉开前在舞美、剧本、表演细节上再进行完善，努力向游客讲好“洛阳故事”。

我市一旅行社负责人表示，旅游演艺是旅游六要素中“娱”的重要构成，《上阳武则天》这种轻小型的旅游演艺产品，不仅丰富了牡丹文化节期间游客的夜生活，还为洛阳的旅游业增添了更多文化韵味。

洛阳旅发集团负责人表示，文化是旅游发展的灵魂，旅游是文化发展的依托，文化是内容，旅游是场景，旅游演艺作为文旅融合发展的重要载体，在城市形象塑造和消费升级等诸多方面都发挥着重要作用。作为洛阳市文化旅游产业领域投融资运营主体，洛阳旅发集团有义务、有责任打造旅游演艺产品，推出文化演艺新亮点。《上阳武则天》的打造就是旅发集团推动我市文化演艺事业、打造文旅融合名片的一次实践。下一步，旅发集团将通过与国内优秀团队、公司合作，深挖洛阳文化，推出更多交互感强、互动性佳的旅游演艺产品。

上阳夜景

2 全国巡演：文化走出去要有实力、懂市场

《上阳武则天》连日来受到了许多市民、游客的关注，一方面源自创作、表演团队对武则天这一“IP”的挖掘，另一方面源自对市场的判断。

《上阳武则天》的导演介绍，《上阳武则天》这种轻小型旅游演艺产品，对场地、设备要求并不高，但对演员的表演技巧要求十分严格。因为，与大型实景演出不同，它与观众距离太近，任何一点点舞台细节的纰漏都可能让观众“跳戏”，所以在对武则天故事的挖掘时，选取的是武则天人生中重要的且与上阳宫关联最紧的时间阶段。挑选的演员多是去年参加了《冰雪奇缘》《巴啦啦小魔仙》等舞台剧全国巡演的演员，以保证舞蹈动作的完美及对人物形象的成功塑造。

对于为何推出这种轻小型旅游演艺产品，而非大型实景演出，洛阳旅发集团负责人说，这是基于对旅游演艺市场发展的判断。

该负责人表示，去年，洛阳旅发集团开拓文化演艺市场，推出了《冰雪奇缘》《巴啦啦小魔仙》等剧目，并在成都、北京、乌鲁木齐等城市巡演，场场爆满。总结其成功经验，不难看出轻小型剧目更易传播和复制，也更容易打入全国市场。

洛阳师范学院国土与旅游学院副院长程金龙表示，随着旅游业的快速发展，旅游演艺事业也呈现高速发展态势，但在繁荣发展的背后，存在着直接挖采，拿来就用，或简单贴标，转而就卖的问题，由此造成了散客不看、旅行社低价购买的困境。因此，在现在的市场中，越来越多的文化演艺集团、旅游集团在进行传统旅游演艺模式的改革和尝试。对洛阳旅发集团来说，无论是《上阳武则天》的打造，还是《冰雪奇缘》等剧的打造，都符合“轻量化”“可复制”的旅游演艺产品新属性，其成功不仅是文旅融合的实践，还是洛阳文化演艺走出去的最好证明。

秀女入宫

3 百部剧：多元并进开展跨领域合作

旅游演艺产品不但要走出去，更要走进去和走下去，走进主流市场，走入人心。那么，什么样的产品才算走入人心呢？

管理咨询专家李肃先生表示，文化之金，要深度挖掘；创意之木，要追求变化；艺术之水，要臻于完美；资本之火，要追逐产业；市场之土，要主动延伸。

简单的观点充分说明，无论是旅游演艺产品要走入人心，还是文旅产业融合发展，绝不是一家企业单打独斗能够取胜的。整合内外资源是实现文旅产业稳健高效发展的必由之路，还是给地方文化、演出团体、文旅集团插上翅膀，让原创旅游演艺产品发挥最大威力的有力保障。

为了能够让洛阳文旅产业的快速发展更有保障，洛阳旅发集团与中国对外文化集团、广东奥飞动漫文化股份有限公司、北京中书资源投资有限公司等国内知名文化企业深入合作，不久前还与维也纳国家歌剧院成功签约，谋划将维也纳新年音乐会、舞会等引入洛阳，并实施了百部剧巡演计划。

“不断开拓旅游演艺市场的广度和深度，既是洛阳发展建设的必然趋势，也是洛阳提升综合实力和文化竞争力的必然要求。我们将进一步贯彻落实市委、市政府的安排部署，创新思路，多谋举措，开拓文化演艺新市场，打造文化演艺新亮点，为我市国际文化旅游名城建设、文化旅游产业转型升级注入新活力。”洛阳旅发集团相关负责人表示。

据了解，下一步，洛阳旅发集团将依托优势资源，联合国内外优质团队，在开发和打造好洛阳文旅融合项目的同时，通过亲子剧场、青年剧场、舞美与演员基地、创作基地的建设，打造中国文化的创造基地，向世界讲好“洛阳故事”，让洛阳人在家门口享受世界文化。（张人杰 秦阳/文 张光辉/图）