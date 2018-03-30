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河洛文化民俗庙会12日、13日在洛阳民俗博物馆举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-10 08:25

　　看大戏，品民俗，感受非遗魅力。记者昨日了解到，第28届河洛文化民俗庙会将于12日、13日在洛阳民俗博物馆举办，向市民和游客展示洛阳悠久灿烂的古都魅力和厚重独特的民俗文化。此次庙会由市文物局主办，洛阳民俗博物馆承办，市民间文艺家协会协办，市民、游客可以免费参与。>>>>专题

　　●看点一：民间艺术表演

　　在本届庙会上，武皇十万宫廷乐舞团将表演大型节目《武皇巡游》，市杂技曲艺家协会带来杂技表演，洛阳清音国乐社、洛阳国风民乐社、洛阳笛箫尺八研究会等将进行民族器乐演奏。同时，还有戏曲独唱、河洛大鼓、歌伴舞等形式多样的节目，来自三门峡的民间艺术家将带来手偶戏表演。

　　●看点二：陈列展览活动

　　洛阳民俗博物馆和全国近20家文博收藏单位联合举办的“骏犬啸天——戊戌狗年新春生肖文物图片联展”还将继续。本展览采用数百幅神采各异以狗为题材的文物图片，讲述狗的驯化之路及狗与人类的关系，展示独具特色的生肖文化。

　　●看点三：非物质文化遗产传承技艺展演展销

　　洛阳民俗博物馆相关负责人介绍，届时现场还将安排面塑、糖塑、草编等非遗技艺的展演、展销活动。驰名全国的开封朱仙镇木版年画也将在现场展示其独特的制作技艺。（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：史戎戎]
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