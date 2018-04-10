昨日，洛阳家风家训馆正式开馆。该馆多样化展示古今优秀的家风家训，引导广大市民传承好家训、弘扬好家风。

市民在参观洛阳家风家训馆 记者 鲁博 摄

昨日，洛阳家风家训馆正式开馆。该馆多样化展示古今优秀的家风家训，引导广大市民传承好家训、弘扬好家风。

洛阳家风家训馆位于洛阳“市民之家”三楼，总面积400平方米，开放时间为周一至周六9:00至12:00、13:30至17:30。全馆通过文字、图片、电子多媒体等方式，展示古今优秀的家风家训，旨在让每一名参观者见贤思齐，推动更多的家庭讲好家史、立好家规、牢记家训、正好家风。

馆内主要分为“核心指引、根植践行、家范传世、风范长存、和合新风”五个展区。其中，核心指引展区主要展示习近平总书记关于家风家训的重要论述和习氏家风；根植践行展区主要展示近年洛阳市委贯彻落实习近平总书记关于家风建设的指示精神情况；家范传世展区主要展示和洛阳有关的古代历史名人家风家训；风范长存展区主要展示老一辈党和国家领导人家风家训；和合新风展区主要展示焦裕禄的家风家训故事，以及洛阳本地文明家庭、最美家庭、孝道人物等相关事迹。

去年以来，我市把家风家训展示馆建设作为深化文明城市创建、推进全域文明创建的有效抓手，倡树家庭文明新风，以家风带政风促民风，目前共建成54个家风家训展示馆，大多分布于各县(市)区乡镇基层。今年，我市还将在基层新建50个家风家训展示馆，确保每个乡镇(街道办事处)至少拥有1个家风家训建设阵地。(洛阳日报记者 戚帅华)