绽放新时代的芳华——写在第36届中国洛阳牡丹文化节开幕之际

第36届中国洛阳牡丹文化节今日盛装开幕。硕大的花朵、绚丽的色彩、华贵的姿容，牡丹以“国民之花”的身份，象征着中国人对民族复兴和人民幸福的美好向往；花如海、车如龙、人如潮，牡丹文化节以“请君再看洛阳城”的豪迈，展示着千年古都伴随“中国强起来”而发生的巨变。

(一)世界看东方，春意满河洛。

第36届中国洛阳牡丹文化节今日盛装开幕。硕大的花朵、绚丽的色彩、华贵的姿容，牡丹以“国民之花”的身份，象征着中国人对民族复兴和人民幸福的美好向往；花如海、车如龙、人如潮，牡丹文化节以“请君再看洛阳城”的豪迈，展示着千年古都伴随“中国强起来”而发生的巨变。（>>>>专题）

这是时代的丰厚馈赠，这是绽放于新时代的芳华，这是新时代的春天里一个值得凝望的“洛阳时间”。

36年长盛不衰，牡丹文化节成为洛阳弘扬优秀文化、促进多产融合、建设美丽城市、幸福广大群众的纽带和平台。透过它，人们强烈感知到党的十八大以来特别是进入“十三五”以来洛阳率先发展的志气、加快发展的节奏、跨越发展的成效。也正是近几年发生在河洛大地的历史性变革，推动洛阳和祖国一同踏进了新时代的大门！

新时代，新气象，新作为。当“整个城市都沉浸在一种拖不得、慢不得、必须赢的浓厚氛围中”，在因为“砥砺奋进”而变得“极不平凡”的洛阳，“一朵花”“一个节”“一座城”的故事，开启了崭新的时代叙事。

(二)“一朵花”，续写“洛阳牡丹甲天下”的时代传奇。

2017年9月26日，洛阳与深圳华大基因联合举行新闻发布会：经过3年努力，牡丹基因组在世界范围内被首次破译。这标志着洛阳的牡丹科研水平达到全球领先水平，“牡丹源自洛阳”从此有了基因证明。依托此项科研成果，未来，洛阳将成为全球牡丹品种最全、数量最多的资源保育中心，各类濒临灭绝的珍奇牡丹将在洛阳进行异地活体保护和DNA资源保护，观赏类、油用类、药用类、鲜切花类等牡丹新品将加速推陈出新。

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”洛阳牡丹始植于隋，盛于唐，甲天下于宋，已有1500多年栽培史，形成了9大色系、10种花型共1200多个品种。目前，洛阳牡丹种植面积累计达26万亩，牡丹鲜切花出口到澳大利亚、新西兰，牡丹产业总产值达240亿元。

进入新时代，洛阳将进一步擦亮牡丹品牌，推动牡丹产业规模化、专业化、标准化经营。到2020年，全市牡丹种植总面积将达到50万亩，牡丹产业总产值300亿元，出口创汇3亿元；到2025年，牡丹产业总产值将达600亿元，把洛阳打造成世界牡丹最佳观赏中心、中国最知名的牡丹市场物流集散中心、中国牡丹产业高技术研发中心、中国牡丹品牌集聚区和牡丹文化传播中心、中国牡丹科技人才培养和技术交流中心，引领我国牡丹产业发展的新潮流。