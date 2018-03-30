绽放新时代的芳华——写在第36届中国洛阳牡丹文化节开幕之际

第36届中国洛阳牡丹文化节今日盛装开幕。硕大的花朵、绚丽的色彩、华贵的姿容，牡丹以“国民之花”的身份，象征着中国人对民族复兴和人民幸福的美好向往；花如海、车如龙、人如潮，牡丹文化节以“请君再看洛阳城”的豪迈，展示着千年古都伴随“中国强起来”而发生的巨变。
(一)世界看东方，春意满河洛。
第36届中国洛阳牡丹文化节今日盛装开幕。硕大的花朵、绚丽的色彩、华贵的姿容，牡丹以“国民之花”的身份，象征着中国人对民族复兴和人民幸福的美好向往；花如海、车如龙、人如潮，牡丹文化节以“请君再看洛阳城”的豪迈，展示着千年古都伴随“中国强起来”而发生的巨变。（>>>>专题）
这是时代的丰厚馈赠，这是绽放于新时代的芳华，这是新时代的春天里一个值得凝望的“洛阳时间”。
36年长盛不衰，牡丹文化节成为洛阳弘扬优秀文化、促进多产融合、建设美丽城市、幸福广大群众的纽带和平台。透过它，人们强烈感知到党的十八大以来特别是进入“十三五”以来洛阳率先发展的志气、加快发展的节奏、跨越发展的成效。也正是近几年发生在河洛大地的历史性变革，推动洛阳和祖国一同踏进了新时代的大门！
新时代，新气象，新作为。当“整个城市都沉浸在一种拖不得、慢不得、必须赢的浓厚氛围中”，在因为“砥砺奋进”而变得“极不平凡”的洛阳，“一朵花”“一个节”“一座城”的故事，开启了崭新的时代叙事。
(二)“一朵花”，续写“洛阳牡丹甲天下”的时代传奇。
2017年9月26日，洛阳与深圳华大基因联合举行新闻发布会：经过3年努力，牡丹基因组在世界范围内被首次破译。这标志着洛阳的牡丹科研水平达到全球领先水平，“牡丹源自洛阳”从此有了基因证明。依托此项科研成果，未来，洛阳将成为全球牡丹品种最全、数量最多的资源保育中心，各类濒临灭绝的珍奇牡丹将在洛阳进行异地活体保护和DNA资源保护，观赏类、油用类、药用类、鲜切花类等牡丹新品将加速推陈出新。
“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”洛阳牡丹始植于隋，盛于唐，甲天下于宋，已有1500多年栽培史，形成了9大色系、10种花型共1200多个品种。目前，洛阳牡丹种植面积累计达26万亩，牡丹鲜切花出口到澳大利亚、新西兰，牡丹产业总产值达240亿元。
进入新时代，洛阳将进一步擦亮牡丹品牌，推动牡丹产业规模化、专业化、标准化经营。到2020年，全市牡丹种植总面积将达到50万亩，牡丹产业总产值300亿元，出口创汇3亿元；到2025年，牡丹产业总产值将达600亿元，把洛阳打造成世界牡丹最佳观赏中心、中国最知名的牡丹市场物流集散中心、中国牡丹产业高技术研发中心、中国牡丹品牌集聚区和牡丹文化传播中心、中国牡丹科技人才培养和技术交流中心，引领我国牡丹产业发展的新潮流。
(三)“一个节”，舒展“花开时节动京城”的时代魅力。
2018年3月22日，第36届中国洛阳牡丹文化节新闻发布会在郑州举行，牡丹花都洛阳向海内外宾朋发出诚挚邀请；3月30日，《人民日报》以整版规格为洛阳代言，“芳菲四月，洛阳有约，花香四溢的牡丹花城和热情好客的洛阳人民，盛情迎接海内外游客的到来”。
“须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”当牡丹文化节进入新时代，“牡丹文化”“以节惠民”的主题主脉更加精准，“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨更加鲜明。
33项城建重点项目在牡丹文化节前如期完工，在路与桥的延伸、交会和跨越中，一幅更加美丽的城市图景令人眼前一亮；加快推进隋唐洛阳城国家历史文化公园、大运河文化带等重大项目，对接实施世界古都论坛、大运河文化论坛等重点活动，重磅推出10条各具特色的“博物馆之都游”精品线路，千年古都获得了一个以“中国”为姓、以“洛阳”为名、以“牡丹”为媒、以“文化”为魂，走近世界舞台中央的大好“节”点；今年牡丹文化节投资贸易洽谈会将首次与河南省投资贸易洽谈会全面结合，通过一系列经贸会展活动的重头戏，把一个“Made in Luoyang”的节会，打造成一个极具开放性、包容性、成长性的“产业孵化器”；在继续执行“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策，通过实施“5+1”惠民政策，更好满足人民日益增长的美好生活需要，一个“为人民制造幸福”的国家级节会，捧出了“一个普惠旅游的洛阳样本”。
(四)“一座城”，交出“洛阳城里春光好”的时代答卷。
今天，当人们走进洛阳，就会徜徉在国色天香、万紫千红的锦绣花海，就会流连于风光秀美、绚丽多彩的山水画廊，就会惊叹起源远流长、得天独厚的河洛文化，就会倾听出转型升级、创新创业的昂扬乐章，就会触摸到商机无限、潜力巨大的投资热土。这座历经沧桑的千年古都，这座被称为“共和国长子”的老工业基地，这座承担着“加快建设副中心、打造全省增长极”使命的现代城市，正在凝聚新时代的奋斗伟力，书写新时代的壮美篇章，不负新时代的光荣使命！
“洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。”进入“十三五”以来，一幅新时代的宏图巨卷令人心潮澎湃：自创区、自贸区、中原城市群规划等一系列国家战略密集布局洛阳，省委、省政府赋予洛阳发展新的战略定位，其产生的战略叠加效应、政策集成效应、发展协同效应，不亚于新中国成立初期在洛阳布局“十大厂矿”。面对新的历史机遇，洛阳深入贯彻新发展理念，持续打好“四张牌”，加快推进“9+2”工作布局，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，实现了一系列具有标志性意义的重大突破。
在党的十九大报告点赞的国家重大创新成果中，包括“天宫”“蛟龙”“天眼”“悟空”“墨子”“大飞机”等，处处可见“洛阳创新”的身影；在纪录片《厉害了，我的国》里，一系列代表“中国高度”“中国深度”“中国速度”的超级工程惊艳世人，“洛阳智造”在其中熠熠生辉。当2017年画上句号，以GDP首次突破4000亿元大关、经济增速全省第一、三产首次超过二产、再次蝉联“全国文明城市”称号等为标志，洛阳的经济实力实现了历史性跨越，发展质量实现了历史性突破，城乡面貌实现了历史性巨变，人民生活实现了历史性提升。
煌煌河洛今胜昔，天翻地覆慨而慷。立足这片1.52万平方公里的土地，洛阳交出了学习宣传贯彻党的十九大精神的首张精彩答卷，洛阳发展站在了新的历史起点上，洛阳的新时代变得如此生动而具体，让人们笃信这个城市“一定有个可赞美的光明前途”！
(五)知其所来、识其所在，才能明其将往。
洛阳在新时代的成就和变革，是习近平总书记掌舵领航的结果，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果。习近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话和指示精神，滋润着710万河洛儿女，根植于广袤的河洛大地，一旦“落地生根”，必将“开花结果”！
“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。”
2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。围绕贯彻党的十九大精神、落实国家和省赋予的战略定位，洛阳确立了决胜全面小康、开启现代化建设新征程的宏伟蓝图，谋划形成了加快建设副中心、打造全省增长极的决策部署，丰富提升了推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标的思路举措。这是落实习近平总书记打好“四张牌”、让中原更加出彩、让人民过上更好生活要求的“洛阳行动”，这将谱写决胜全面小康、加快建设社会主义现代化强市的“洛阳篇章”。
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。
“把蓝图变为现实，是一场新的长征。路虽然还很长，但时间不等人，容不得有半点懈怠。”习近平总书记的谆谆教诲响彻河洛大地。在人心思进、事业思干、发展思变的新时代，洛阳就是要“紧紧抓住大有可为的历史机遇期”，“艰苦奋斗再创业”！
(六)花开新时代，开启新征程。
新时代的号角，如击鼓催征；圆梦的新征程，正高歌猛进。
历史只会眷顾奋进者。乘着新时代的浩荡东风，时和势依然在我，精气神鼓而不泄。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化“四个意识”、坚定“四个自信”，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，不忘初心、牢记使命、奋发有为，始终坚守为人民谋幸福这个初心，勇于担当为民族谋复兴这个使命，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，加满油、把稳舵、鼓足劲，快干、实干、会干，不断创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩！（洛 平）