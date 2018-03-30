洛宁农妇吉红粉：家门口当厨师 后顾之忧没了

“吉师傅，今天的番茄鸡蛋面来一碗。”近日，当记者来到洛阳三彩国际陶艺村(爱和小镇)时，44岁的吉红粉正忙着做午饭，正巧有人来点餐。“面条很快就好，这里还有牛肉汤，不想等的话先给你盛一碗，配着刚烙好的热饼。”

吉红粉在烙饼

“吉师傅，今天的番茄鸡蛋面来一碗。”近日，当记者来到洛阳三彩国际陶艺村(爱和小镇)时，44岁的吉红粉正忙着做午饭，正巧有人来点餐。“面条很快就好，这里还有牛肉汤，不想等的话先给你盛一碗，配着刚烙好的热饼。”

吉红粉是洛宁县罗岭乡前河村花树凹组村民，她以前外出打工贴补家用，去年她开始在位于该村的洛阳三彩国际陶艺村(爱和小镇)做厨师。由于每日要很早开工，所以为了节省时间，她吃住都在陶艺村。

“我母亲身体不太好，我以前出门打工时还天天惦记她，现在不出村就能打工，照顾老人也方便。”吉红粉说，她在这里做的都是家常饭，比如稀饭、包子、糊涂面条、卤面、饺子、烩面等。“最关键的是，我在这里工作强度不大，每日大概做10个人的饭菜。同事们相处得都很和睦，大家经常开玩笑，像是一家人。”吉红粉说。

春天是吃野菜的季节，为了丰富大家的餐桌，吉红粉还经常到山上挖荠荠菜、白蒿、蒲公英等野菜让大家吃。

去年春天，吉红粉的儿子开始在位于市区的三彩艺创意园区上班。吉红粉说：“陶艺村给农民提供了就业机会，做饭成了谋生的手艺。在做好家常饭的同时，我也在学习做其他菜，争取让大家变着花样吃，提高饭菜品质。”（洛阳晚报记者 李卫超 通讯员 李峰 文/图）