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洛阳七旬老人刘福曾：趁现在还能走动 带着老伴环游世界
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-10 08:40

刘福曾翻看自己的护照

　　眼下，来自国内外的游客穿行于我市各大公园，一睹牡丹的芳容。洛阳72岁的刘福曾先生也爱旅游，带着老伴儿游山玩水已游览到了国外。如今，他的护照上已盖有好几个国家的出入境章。刘福曾说，他要趁现在还能走动，带老伴儿多看看外面的世界。

      从小就爱出去耍，他退休后想带老伴儿出去转转

      刘福曾今年72岁，家住瀍河区华林路47号院。昨天上午，《洛阳晚报》记者见到了刘福曾老人及其老伴儿张渭香。两位老人说话时笑呵呵的，精神状态不错。“我从小就爱出去耍。”提起旅游，刘福曾笑着说。

       刘福曾回忆，他年轻时经常与邻居伙伴出去游玩，曾骑着自行车到过嵩山少林寺。当时的路可不像现在平坦好走，出了市区，不是土路就是石子路，且路面坑坑洼洼，骑着自行车颠簸得厉害。他们当天早上6点半出发，一路上走走停停，下午4点才到达目的地。因为年轻，他们并不觉得累。

       刘福曾参加工作后，一有闲暇就会到外面转转，放松身心，不过他多与同事或朋友同行，很少带爱人。“老伴儿可想跟我出去，但家里俩年幼的孩子离不开她。”刘福曾说。

       2006年，刘福曾退休了。此时，子女们已先后成家，他没那么大的压力，又有空闲时间，因此想带劳累几十年的老伴儿出去转转，以补偿她对这个家庭做出的牺牲与贡献。

刘福曾老人的护照

       老两口从国内逛到国外，老伴儿感觉这辈子很知足

       起初，刘福曾带着老伴儿只在国内游览，俩人跟着旅游团，先后到过新疆、内蒙古、山西等地。2011年夏天，老两口到新疆吐鲁番、火焰山等著名景点游玩时，边疆的辽阔与壮丽给他们留下了美好而深刻的印象。

       2014年，刘福曾几乎游遍了祖国的大江南北，萌生了走出国门看看外面的世界的念头，于是他与老伴儿一起办理了护照。

       当年3月，好消息来了——一趟面对中老年群体的旅游专列准备开往越南，且价格优惠，刘福曾得知消息后立即与老伴儿报了名。“我们出去大概一周，在越南河内一些景点看了看。”刘福曾说，虽然越南的经济发展水平不及我国，但秀丽的景色让他和老伴儿大开眼界。

       第一次出国，老两口感觉还不错，接着就盼着下一次机会。当年8月，老两口又跟着旅行团到俄罗斯游玩；同年年底，老两口出现在了韩国首尔街头。不同的国家、不同的文化背景与语言环境，让老两口既好奇又兴奋。“子女们看我们玩得开心，也支持我们出去走走看看。”张渭香说。

       2015年年初，刘福曾想带老伴儿去泰国，无奈老伴儿从韩国回来没几天仍感觉太累，于是刘福曾只好跟朋友出去了。“出去耍挺美，就是太累。”张渭香笑着说，跟着老伴儿去了那么多地方，她感觉这辈子很知足。

       旅游让人身心健康，他要带老伴儿多看看外面的世界

      去年10月，刘福曾与老伴儿计划去柬埔寨，不料一场意外阻断了他们的行程。

   “我带着老伴儿的护照到牡丹广场附近报名。”刘福曾说，他报完名准备乘公交车回家，一摸口袋发现装有俩人护照的塑料袋不见了，他找了两三遍也没找到，只好报警求助，并对护照进行挂失。护照上有去过的几个国家的出入境章，这对老两口来说具有纪念意义，希望有一天能找回，因此刘福曾和老伴儿没急着补办护照。

       前几天，刘福曾突然接到长春路派出所民警的电话，对方称他的护照找到了。他喜出望外，赶快去认领了自己的护照，遗憾的是老伴儿的护照至今下落不明。

       如今，老两口开始琢磨下一个旅游目的地。刘福曾称，出去游玩不仅是为了看景看人，而且让人心情舒畅，心情好了身体就健康，不用子女们操心照料。“我要趁现在还能走动，带老伴儿多看看外面的世界。”他说。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 宋健长 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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