让居者心怡 让来者心悦——洛阳以新发展理念引领副中心城市建设（上）

洛阳在变！这座历经千年沧桑的文化古都，这座承载新中国建设使命的工业基地，这座承担着“建设中原城市群副中心城市、打造带动全省发展新的增长极”使命的现代城市，在新时代迎来了新变革、新气象！

编者按

今年是洛阳解放70周年。

1948年4月，毛泽东主席在《再克洛阳后给洛阳前线指挥部的电报》中写道：“城市已经属于人民，一切应该以城市由人民自己负责管理的精神为出发点。”

4年前的春天，习近平总书记在调研指导河南工作时指出，河南要发挥优势打好“四张牌”，强调以人为核心推进新型城镇化。

进入新时代，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，洛阳市以新发展理念为引领，坚持以人民为中心的发展思想，着力推进以人为核心的新型城镇化，实施“一中心六组团”发展战略，中原城市群副中心城市建设高歌猛进，改革开放和经济社会发展呈现出令人鼓舞的新作为、新活力、新气象。

6日至8日，《河南日报》头版连续刊发一组三篇报道，全面展示洛阳的可喜变化。洛阳日报自今日起陆续转发，敬请关注。

洛阳在变！

这座历经千年沧桑的文化古都，这座承载新中国建设使命的工业基地，这座承担着“建设中原城市群副中心城市、打造带动全省发展新的增长极”使命的现代城市，在新时代迎来了新变革、新气象！

——城乡变绿了！洛阳城里好春光，牡丹绽放，繁花似锦。穿城而过的伊河、洛河，水清、岸绿、路畅、景美。一个个新建的小游园，开窗见绿、出门进园，令人心旷神怡，绿廊、绿道、绿网连接城乡，绿意融融，生机盎然。

——交通变快了！如一道彩虹穿越闹市，古城快速路创造了当年规划开工、当年建成通车的“洛阳速度”。一条条快速通道连接县区组团。正在加紧建设的龙门交通综合枢纽，将实现地铁、高铁、公交等多种交通方式的无缝对接。

——活力变足了！抢抓郑洛新国家自主创新示范区、河南自贸试验区“双区叠加”战略机遇，改革蹄疾步稳，创新发展提速，老工业基地焕发新活力。

——产业变优了！2017年，洛阳经济总量突破4000亿元，增速8.7%，在全国地级以上城市综合排名升至第47位。三产规模首次超过二产，实现了“二三一”向“三二一”的历史性转变。

如今，洛阳已成为生态宜居的国家区域性中心城市和中原城市群副中心城市，正奋力书写着新时代的壮美画卷。

“这些变化归功于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，归功于习近平新时代中国特色社会主义思想正确指引，归功于洛阳以新发展理念为引领，不忘初心、牢记使命，着力打好‘四张牌’，积极推进以人为核心的新型城镇化，加快中原城市群副中心城市建设，打造带动全省发展新的增长极。”省委常委、洛阳市委书记李亚说。

组团发展，把好山好水好风光融入城市

以人为核心推进新型城镇化，统筹生产、生活、生态三大布局，提高城市发展的宜居性，成为新的要求。

作为历史文化名城和现代工业城市，洛阳建成区面积已近300平方公里；受大遗址保护、生态保护及市区周边地理条件影响，中心城区向周边扩张存在诸多障碍，更不能走“摊大饼”式的发展路子。

顺应人民群众对幸福宜居的新期盼，2016年起，洛阳市着力构建中心城区、县城、中心镇特色镇、美丽乡村“四级联动”现代城镇体系，实施“一中心六组团”的城市发展战略，加强中心城区与周边偃师、伊川等六组团的交通连接、生态对接和产业承接，把好山好水好风光融入城市，打造居者心怡、来者心悦的宜居宜业现代化城市。

“洛阳中心城区与组团县的距离都不超过30公里，都有重大基础设施紧密连接，都有河流、生态廊道自然对接，最适合走组团发展的路子。”省城乡规划专家委员会委员张有才说。

交通连接。建成了洛偃、洛宜、洛伊等快速通道，中心城区与六组团放射状快速通道网正在形成。

产业承接。积极开展地企合作，加强六组团与央企的项目、科研成果转化对接。围绕脱贫攻坚，鼓励央企与贫困县加强项目对接，形成群众增收致富、企业多元发展的共赢局面。

生态对接。推进国土全域绿化，以中心城区绿化、廊道绿化、河流沿岸绿化为重点，加快绿道、水道和通风廊道建设。

如今，在洛阳，疏密有度、错落有致、显山露水的空间布局加快成形，古今辉映、板块互通、山环水润的城市风貌越发清晰。

开门办规划，倾听民意解民忧

规划是城市建设的“第一粒扣子”。按照“国际视野、国内一流、洛阳特色”标准，洛阳市把城乡建设规划与经济社会发展规划、土地利用规划、环境保护规划、生态建设规划、文物保护规划等融为一体，实现生产空间、生活空间、生态空间的有机统一、互相衔接，把好山好水、历史文化融入城市建设。

规划，寄托了城市的初心，也连接着民心。

2017年国庆前夕，古城快速路一期主线通车。这项工程从规划之初就引起市民广泛关注：市区机动车数量激增，古城路通行断面已不能满足实际交通需求，部分节点交通拥堵严重，成为洛阳人的堵点、痛点、难点。

规划建设之初，市里就把古城快速路设计方案通过媒体公开征求社会各界意见。每个路段怎么建，将会采取什么方案，甚至连哪个路段种什么树都清楚地公布出来，让市民把整条路的每一个细节都能看分明。短短一周，就征集到327条有效建议。这些建议被梳理成了十大类别，超过八成被吸纳采用。

不仅如此，为最大限度减少工程建设对市民出行造成的影响，工程建设中史无前例地专门修建一条保通道路，为此不惜耗时半年，仅保通工程方案就修改几十次，反复听取群众意见。

市民原以为主干道封闭后会加剧拥堵，没想到保通道路起到了良好的分流作用，纷纷给予好评。

“开门办规划”“便民优先”“保通先行”等一系列城建新理念，还被推广到地铁、王城大道快速路等诸多重点项目中，成为“以人民为中心的发展思想”的生动实践。

以人为本，提升宜居环境

习近平总书记指出，坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民城市为人民。这是我们做好城市工作的出发点和落脚点。

刚刚过去的冬季，是近年较为严寒的一年。但对于在涧西区南华新村小区住了近20年的卢珍女来说，全家第一次用上了集中供热，过了一个温暖如春的冬季。

“过去一到冬季就发愁取暖，用电风扇费电还不暖和，烧煤怕不安全还污染。去年通上暖气后，整个冬季客厅、厨房、卧室到处都暖融融的，冬天再也不怕冷了！”卢珍女说起来滔滔不绝。

集中供热普及率低，是洛阳市政基础设施建设的突出短板。每年采暖季，不仅群众反应强烈，而且大量存在的小锅炉，也给环境污染防治带来不小压力。

2016年年底，洛阳积极回应群众关切，大力实施集中供热，去年新增集中供热面积1030万平方米，使集中供热普及率由40%提高到70%以上。

洛阳把小游园建设列为每年的重点民生实事，两年间仅在中心城区就因地制宜规划建设了97个小游园和街头公园绿地，打造了15分钟生态休闲圈。

伊、洛、瀍、涧四河滋润着古都。洛阳认真落实河长制湖长制，启动“四河同治、三渠联动”整体治理，系统实施引水补源、截污治污、沿河棚改、绿化提升等工程，让主河道清起来、畅起来、绿起来。

城市更畅、生态更优、环境更美、产业兴旺，这就是洛阳新型城镇化建设带给人们的获得感、幸福感！（《河南日报》记者 田宜龙 李宗宽）