王国生在洛阳市调研时指出：做好创新大文章 打好洛阳“四张牌”

4月8日至9日，省委书记王国生到洛阳市调研创新发展、脱贫攻坚等工作。他指出，要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，做好创新发展这篇大文章，打好有洛阳特色的“四张牌”。

4月8日至9日，省委书记王国生到洛阳市调研创新发展、脱贫攻坚等工作。他指出，要牢记习近平总书记的殷殷嘱托，做好创新发展这篇大文章，打好有洛阳特色的“四张牌”。

王国生来到中船重工第七二五研究所。该所近年来以“同向同频、协调互动、整体驱动、和谐统一”的“动车组”文化引领企业创新发展，王国生对此表示肯定。他指出，“动车组”文化让每名员工、每个团队如同动车车厢自带动力，这种人人尽责的管理创新值得推广。在中信重工伊滨高端制造产业园，王国生察看特种机器人、掘进设备，勉励企业增强自主创新能力，做强做优先进制造业，推动高质量发展。王国生在一拖集团调研时指出，传统产业要坚持需求导向、问题导向，向创新要出路、要效益。在河南自贸试验区洛阳片区综合服务中心，王国生与办事群众交流，他对相关负责人说，自贸试验区建设要探索更多具有自己特色的好做法，以制度创新推动转型发展。

王国生来到地处伏牛山区的嵩县黄庄乡三合村调研脱贫攻坚。村民张嵩现身残志坚，在村里帮扶下养蜂脱贫。看到门上“人勤劳蜂勤酿生活甜蜜蜜，搬新房娶新娘幸福奔小康”的对联，王国生高兴地说，靠劳动脱贫最光荣，祝你们生活越来越甜蜜。在村委会与基层干部群众座谈中，听到青年党员冯亚珂返乡创办美术写生基地、带动乡亲们脱贫时，王国生希望他带领群众用辛勤的双手“画”出美好新生活。

在洛阳创新工作座谈会上，王国生说，近年来洛阳把贯彻落实总书记打好“四张牌”的重要指示与洛阳实际结合起来，把建设政治生态与自然生态结合起来，把城乡建设与文化建设结合起来，呈现出较好发展势头。推动新时代洛阳发展，要瞄准更高目标，跳出洛阳看洛阳，跳出河南看洛阳。要坚定贯彻新发展理念，以创新为引领，牢牢抓住转变思维方式和工作方式这个关键，把功夫下在体制机制创新、强化人才支撑、做强实体经济上，在建设中原城市群副中心城市中迈出新步伐，在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔；要加快推进自主创新示范区和自贸试验区建设，在科技创新、制度创新上有新突破；要推动历史文化传承创新，把优秀文化元素渗透到城乡发展方方面面，在打造国际文化旅游名城上有新进展；要坚定推动全面从严治党，营造良好政治生态，为经济社会发展提供坚强保证。王国生还考察了洛阳北航科技园、洛阳博物馆等。

李亚、穆为民、刘伟、霍金花参加调研或座谈。(《河南日报》记者 朱殿勇 刘勰)