20年前洛阳民警助外地女子重拾信心 如今她辗转千里来谢恩

“你放心吧，我一定会好好活下去！”近日，这样一声呼喊反复飘荡在新安县磁涧镇一段310国道上，喊话的中年妇女叫周峰，今年48岁，来自江苏省泰州市，她专程来新安县，除了悼念20年前在此地因事故逝去的一位至亲，还为了感谢一位民警。

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“你放心吧，我一定会好好活下去！”近日，这样一声呼喊反复飘荡在新安县磁涧镇一段310国道上，喊话的中年妇女叫周峰，今年48岁，来自江苏省泰州市，她专程来新安县，除了悼念20年前在此地因事故逝去的一位至亲，还为了感谢一位民警。

20年前，在周峰精神崩溃的边缘，这位民警给予她的精神鼓励，让她至今念念不忘，也一直支撑着她走到今天……

事件:丈夫出事故离世，她万念俱灰准备随他而去

1998年的那场事故，让周峰母女失去了家里的顶梁柱，也让周峰几度处于崩溃边缘。现在，周峰已经带女儿走出那段最艰难的日子，生活殷实而幸福，女儿大学毕业后在当地一所学校任教。

见面当天，全程陪着周峰的新安县公安局交警大队民警黄新会，几次被周峰的哭喊声所感染，“交通事故猛于虎，还好她挺过来了！”

今年56岁的黄新会清晰地记得那场事故，还有周峰撕心裂肺的哭声。1998年3月10日天刚亮，黄新会接到报警：310国道新安县磁涧镇段发生一起大货车追尾侧翻事故。“追尾的大货车发生撞击后又侧翻到路边的深沟里，车上有俩人当场死亡，其中一人是周峰的丈夫。”

当时，28岁的周峰和丈夫结婚不满3年，刚满两岁的女儿才会叫“爸爸、妈妈”。为维持一家人生计，周峰的丈夫和朋友长年驾驶大货车往返于西安与泰州间。

“事发后，她从泰州赶来处理丈夫后事，我见她第一面时就被吓到了。”黄新会说，28岁的周峰面容憔悴，头发几乎白完了，他一问才知，周峰得知噩耗后极度悲伤，一夜白头。

“我们感情很好，他不在了，我也不想活了，当时一心只想把他的后事处理完，就随他而去。”回忆往事，周峰两眼噙满泪花。

转折:民警的一番话给了她活下去的勇气

当时，看着那般模样的周峰，黄新会没勇气给她讲述事发经过，更不敢让她见丈夫最后一面。他担心一丁点儿的刺激都可能成为压倒她精神的“最后一根稻草”。

“我比她年长几岁，就以哥哥的口吻试着跟她拉家常，想让她放宽心。”黄新会说，当时，周峰情绪失控，加之说方言，他费了好大劲儿才得知俩人有一个刚满两岁的女儿。

“你要面对现实，他虽然走了，但他是在睡梦中走的(事发时，周峰的丈夫在车后排休息)，走的时候没有痛苦。女儿是你们的心肝，是他留给你的宝贝，把嗷嗷待哺的女儿养大是你的责任。你要有个三长两短，会把睡梦中的他惊醒的……”黄新会说这番话时，已两眼通红。

几分钟后，情绪失控的周峰突然停止哭泣，起身拿起黄新会办公桌上的工作牌，看了几秒后，放下工作牌，办完丈夫的事情就悄悄离开了。

周峰说，20年来，她心里一直有股子韧劲儿支撑她活下去，这股劲儿正是黄新会对她说的那番话，尤其是“把嗷嗷待哺的女儿养大是你的责任”这句话。

感恩:当面对他说声谢谢，这是她多年的心愿

“要不是那一番话，我恐怕真就支撑不下去了。事情过去了，可这些年我心里越发觉得过意不去，就想当面感谢他。”周峰说。

虽然周峰当年记住了黄新会的名字，但错把新安县记成新乡县。4月3日上午，她从泰州市赶到新乡市新乡县公安局寻找黄新会未果后，在当地民警的帮助下，她才辗转来到新安县，见到了黄新会。

“20年了，他变了模样儿，我有些认不出了，但他一开口说‘你是那个一夜白头的女子？’我就确认，他就是我要找的人。”周峰说。

“没想到20年过去了，她竟不远千里来找我。”黄新会说，见母女俩的生活越来越好，他高兴之余也满是感动，“她没再成家，含辛茹苦把女儿养大成人，其中的难处可想而知。”

“谢谢洛阳好民警，他的话给了我活下去的勇气，我一定会好好活下去。当面对他说声谢谢，这是我多年的心愿。接下来，我会一个人在洛阳街头走走看看，因为这是让我‘重生’的城市。”周峰说。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 翟天下）