洛阳天气：今日最高气温29℃ 仍有大风相伴

今天晴天间多云，偏南风转西北风4级左右，气温14℃到29℃；明天多云转阴天，偏东风2级到3级，气温14℃到26℃。今天我市的风力不算小，但我省多地的风更大。省气象台9日10时25分继续发布大风蓝色预警：预计未来24小时，全省大部分地区有偏南风5级左右，局地阵风7级或7级以上。

这两天，小记走在市区，看到广场、道路、街心游园的牡丹花开正好，在明媚的春光中，洛城满飘牡丹香。目前，市中心牡丹园的牡丹处于盛花期，近郊牡丹园早开品种进入盛花期，中开品种陆续开放。

小记翻阅曹法舜、董寅生、陈万绪编纂的《洛阳牡丹记》发现，古人对牡丹的喜爱一点儿不亚于现代人。唐代诗人白居易将牡丹比作西施，赞叹“绝代只西子，众芳惟牡丹”。唐代诗人刘禹锡赏牡丹之后，挥笔写下“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。

花开正好，赏花踏青时如果有个好天气，那就更好不过了。市气象台预计，本周我市降水量正常，平均气温正常，周极端最高气温31℃。周前期无冷空气影响，气温回升明显。周四、周五受低槽和冷空气的共同影响，有一次降雨天气并伴有4级左右西北风，气温较前期明显下降，周内大气污染扩散条件较好。

具体预报如下：今天晴天间多云，偏南风转西北风4级左右，气温14℃到29℃；明天多云转阴天，偏东风2级到3级，气温14℃到26℃。今天我市的风力不算小，但我省多地的风更大。省气象台9日10时25分继续发布大风蓝色预警：预计未来24小时，全省大部分地区有偏南风5级左右，局地阵风7级或7级以上。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）