中行洛阳分行获“综治和平安建设工作先进单位”荣誉称号

2018年3月30日，中行洛阳分行被所辖西工区委、区政府授予“2017年度综治和平安建设工作先进单位”荣誉称号。 2018年3月30日，中行洛阳分行被所辖西工区委、区政府授予“2017年度综治和平安建设工作先进单位”荣誉称号。 近年来，中行洛阳分行党委高度重视社会治安综合治理工作，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、相关责任部门尽职尽责的工作格局。该行认真贯彻落实各级综治工作会议精神，围绕上级行“平安中行”创建工作目标，加强综治组织机构建设，严格落实综治工作责任制。结合“平安中行”创建工作，充分利用各层级的宣传资源，依托营业网点，多形式、多渠道开展防范电信诈骗、非法集资等宣传教育活动，扎实做好案件防范、消防安全、安全检查等重点工作，为维护辖区安全稳定，营造安全和谐的金融服务环境做出了积极贡献。（郭列军）