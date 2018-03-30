洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳天气又耍小脾气！本周回暖还下雨，最高气温31℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-09 17:13

　　洛阳网讯  清明小长假带着“雨纷纷”刚走，这两天的洛阳几乎“一秒入夏”，今明两天最高气温直逼31℃，不少市民又经历了从厚外套到短袖的“时光穿越”。尽管回暖是整体趋势，不过，天气偶尔耍耍小脾气、降温下雨还是难以避免的，需要注意。

　　记者从洛阳市气象台获悉，预计本周我市降水量正常，平均气温正常，周极端最高气温31℃左右。前期无冷空气影响，气温回升明显；周四、周五受低槽和冷空气的共同影响，有一次降雨天气并伴有4级左右西北风，气温较前期明显下降，周内大气污染扩散条件较好。提请相关单位和个人关注最新天气预报和预警信息。具体预报如下：

　　4月9日(周一)：晴天到多云，偏南风3到4级，10℃到30℃；

　　4月10日(周二)：晴天间多云，偏西风3级左右，14℃到31℃；

　　4月11日(周三)：多云，夜里多云转阴天，大部分地区转小雨，偏东风2到3级，14℃到26℃；

　　4月12日(周四)：阴天有小到中雨，偏东风2级到3级，11℃到17℃；

　　4月13日(周五)：小雨转阴天，西北风4级左右，10℃到16℃；

　　4月14日(周六)：多云到晴天，10℃到18℃；

　　4月15日(周日)：晴天间多云，9℃到20℃。(见习记者　谢娜娜)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]无偿捐献造血干细胞——为生命“接力”
  • ·[健康]宝宝便秘、口臭、尿黄都是“上火”？
  • ·[健康]身体出现5个迹象，提醒你吃盐太多了！
    		•
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
        清明时节，慎终追远。借机踏青访古，来趟“缅怀之旅”再合适不过，在此为您推荐一些缅怀先烈或古人的景区，...
  • ·老人跟团游成主力 旅途购物如何不上当
  • ·离异后,幸福可能就在下一站等你
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳限行首日 路面交通顺畅不少
  • 王城公园：单株开花322朵 一株紫斑“...
  • 洛阳地铁：开足马力 “双龙”并进
  • 洛阳至洛宁客车票即日起降价 优惠票价...
  • 守正出奇，建设幸福宜居洛阳城
  • 洛阳市城乡一体化示范区2018年建设工...
  • 省内首家陶瓷基板生产企业即将量产
  • 洛阳客车行驶中发生自燃 天气转暖小心...
  • 洛阳将举办第二届大数据高峰论坛
  • 2018丝路中国·洛阳第二届非物质文化遗...
    		•
    百姓呼声
    洛阳拟于五月第三周进行初三中考模拟练习
    目前九都路快速化改造未纳入市政府改造计划
    精彩图片
    洛宁张氏旧宅（探寻河...
    洛阳限行首日 路面交通...
    王城公园：单株开花322...
    洛阳国际牡丹园内“太...
    精彩热帖

    唯有牡丹真国色

    王城公园拍牡丹

    瀍壑朱樱的春天

    龙门石窟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605