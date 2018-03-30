洛阳天气又耍小脾气！本周回暖还下雨，最高气温31℃

清明小长假带着“雨纷纷”刚走，这两天的洛阳几乎“一秒入夏”，今明两天最高气温直逼31℃，不少市民又经历了从厚外套到短袖的“时光穿越”。尽管回暖是整体趋势，不过，天气偶尔耍耍小脾气、降温下雨还是难以避免的，需要注意。

洛阳网讯 清明小长假带着“雨纷纷”刚走，这两天的洛阳几乎“一秒入夏”，今明两天最高气温直逼31℃，不少市民又经历了从厚外套到短袖的“时光穿越”。尽管回暖是整体趋势，不过，天气偶尔耍耍小脾气、降温下雨还是难以避免的，需要注意。

记者从洛阳市气象台获悉，预计本周我市降水量正常，平均气温正常，周极端最高气温31℃左右。前期无冷空气影响，气温回升明显；周四、周五受低槽和冷空气的共同影响，有一次降雨天气并伴有4级左右西北风，气温较前期明显下降，周内大气污染扩散条件较好。提请相关单位和个人关注最新天气预报和预警信息。具体预报如下：

4月9日(周一)：晴天到多云，偏南风3到4级，10℃到30℃；

4月10日(周二)：晴天间多云，偏西风3级左右，14℃到31℃；

4月11日(周三)：多云，夜里多云转阴天，大部分地区转小雨，偏东风2到3级，14℃到26℃；

4月12日(周四)：阴天有小到中雨，偏东风2级到3级，11℃到17℃；

4月13日(周五)：小雨转阴天，西北风4级左右，10℃到16℃；

4月14日(周六)：多云到晴天，10℃到18℃；

4月15日(周日)：晴天间多云，9℃到20℃。(见习记者 谢娜娜)