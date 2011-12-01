胡商云集处 不见旧风烟（大运河遗迹在洛阳 ）

洛阳是隋唐大运河的中心，穿城而过的洛河，就是一段活着的运河——隋唐大运河通济渠的渠首段。千年运河流过，在洛阳留下了许多遗迹。比如天津桥、南市和新潭，比如回洛仓、洛口仓、含嘉仓……它们承载着生生不息的大运河文化，同时也是历史的见证者。

洛阳是隋唐大运河的中心，穿城而过的洛河，就是一段活着的运河——隋唐大运河通济渠的渠首段。

千年运河流过，在洛阳留下了许多遗迹。比如天津桥、南市和新潭，比如回洛仓、洛口仓、含嘉仓……它们承载着生生不息的大运河文化，同时也是历史的见证者。

一隋丰都市，“周围八里”

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”进入4月，洛阳的空气中都是牡丹的芬芳，吸引着来自各地的游客，遍植牡丹的公园也成了最热闹的地方。

史书记载，洛阳牡丹的人工种植最早是在西苑。隋大业元年(公元605年)，隋炀帝营建东都，“辟地二百里为西苑，诏天下进花卉，易州进二十箱牡丹”。从此，牡丹和洛阳结下了不解之缘。

对当时的洛阳来说，最令外地人向往的并非牡丹，而是三市——三个繁荣、开放的国际市场。

根据宇文恺的设计，隋东都洛阳城主要由宫城、皇城和外郭城组成。其中，宫城、皇城在西北，外郭城的100多个里坊分布在洛水两岸，里坊中还设有大同市、通远市、丰都市三个市场。

据《大业杂记》记载，大同市“周围四里”，占一个里坊大小，是三市中最小的一个。它和丰都市都在洛水南岸，只是一西一东。通远市在洛水北岸，“周围六里”，各郡国船只都在这里停靠，“舳舻万计”，相当繁忙。

丰都市是三市中最大的，“周围八里”，占了4个里坊，开有12道门，市内有120个行业3000多家店铺，“榆柳交荫，通渠相注”，环境相当不错。在丰都市的四周还有400多个行栈，都是“重楼延阁，互相临映，招致商旅，珍奇山积”，外地商贾可以在这里住宿，也可以存放货物，十分方便。

为吸引外地商贾到洛阳做生意，隋炀帝花了不少本钱。他在开凿运河、打通丝路后，曾将西域各国的酋长召集到洛阳，让他们在端门街看百戏表演。通宵的狂欢持续了一个月，钱花得跟流水似的，后来，“诸蕃请入丰都市交易，帝许之”。

西域的商人来了，隋炀帝想让他们再开开眼界。于是，他让丰都市的所有店铺统一装修，盛设帷帐，“珍货充积，人物华盛”。哪怕是一个卖菜摊儿，也要铺上用龙须草编织的漂亮席子，摆上美酒佳肴，请胡商随意吃喝。这样的“神仙国度”，自然能让胡商动心。有了他们的加入，丰都市越来越繁荣了。

到了唐代，丰都市改称南市，规模有所减小，但地位依然重要。

二三市改名，新潭泊舟

今天，在新街跨洛河大桥往东的洛河南岸，有一处南市码头群雕。群雕上有达官贵人、市井百姓，也有贩卖珠宝的胡商、讲经说法的僧侣。在他们的背后城阙巍峨，千帆竞渡，一派盛唐南市的繁华景象。

隋时的大同市、通远市和丰都市，在唐代分别被改为西市、北市和南市。其中，西市存在时间较短，北市和南市的规模也比原来小了一些。

隋通远市在立德坊之东，是天下舟船所集的地方，隋末毁于战火。到了唐代，这里被改为里坊和北市。因通济渠上往来船只“常万余艘，填满河路”，加上商旅贸易，车马填塞，交通严重拥堵，大足元年(公元701年)，武则天下令在立德坊南开新潭，以供诸州租船停泊。

隋唐时期，洛阳是丝绸集散地，设有少府监和织染署，掌管织染业。龙门石窟的造像题记中就有“北市彩帛行”“北市丝行”等记载，说明北市有丝绸来料加工及贸易。

关于南市的规模，通常被认为比隋丰都市缩减了一半。如《唐两京城坊考》等记载，洛阳南市“东西、南北居二坊之地”。不过，《元河南志》里称“唐贞观九年，促半坊，其下通利坊，居半坊”，似乎比“二坊之地”少了半坊。

南市和北市周边的里坊，住宅相对密集，尤其那些做生意的胡商，喜欢把家安在南市附近。南市的位置大致在今安乐镇茹凹村与曙光村之间，中晚唐以后，这里已成居民区，金、元以后基本被废弃。

晚唐时，诗人韦庄寓居洛阳，曾作《洛阳吟》：“万户千门夕照边，开元时节旧风烟。宫官试马游三市，舞女乘舟上九天。胡骑北来空进主，汉皇西去竟升仙。如今父老偏垂泪，不见承平四十年。”

“宫官试马游三市”的身影早已不见，“舞女乘舟上九天”的情景也只余想象，这让韦庄深感惆怅。唐僖宗中和三年(公元883年)三月，韦庄还在洛阳写了一首长诗《秦妇吟》，反映战乱中女性的不幸遭遇。

《秦妇吟》与《孔雀东南飞》《木兰诗》一起，被后人誉为“乐府三绝”，但一度失传，直到1908年，它的抄本才在敦煌被发现。

三胡商云集，胡风盛行

隋唐时期，洛阳是一个国际化大都市，有许多外国人在这里定居。其中，西域商人多聚居在南市周边，他们通过经商积累了大量财富，又有一定的政治地位，很快就使得洛阳城中“胡风盛行”，胡乐、胡舞等都成了人们追求的时尚。

“城头山鸡鸣角角，洛阳家家学胡乐。”唐人王建的诗句，正是洛阳城中胡乐盛行的写照。出自西域康国的泼寒胡戏，也被胡商带到了洛阳，这种“鼓舞乞寒，以水相泼，盛为戏乐”的玩法，连皇帝也被深深吸引。神龙元年(公元705年)十一月，唐中宗为观看泼寒胡戏，还特意登上了城南门楼。

在洛阳生活久了，胡商还在聚居的地方建起了胡祆(xiān)寺等，进行宗教活动。如《元河南志》记载，南市附近的修善坊有波斯胡寺，会节坊有祆寺，北市的立德坊有胡祆寺等。

祆教是西域商人信奉的主要宗教。起初人们因为它来自波斯，便将其寺院称为波斯胡寺。到唐玄宗时，随着景教的传入盛行，人们因为它源自大秦(罗马帝国)，又将波斯胡寺改称大秦寺。

据《旧唐书》记载，唐高宗患有头风病，经常头痛难忍，不能视物。御医秦鸣鹤来自大秦，曾用在头上刺血的办法，帮助唐高宗暂时缓解病痛。

当时，洛阳人还有机会目睹胡商的幻术。每年在胡祅寺载歌载舞地祭完神后，胡商都会推出一名祅主，让观众给他施舍一些钱。然后，这名祅主拿出一把刀，当众刺入腹中，观众能看到刀尖从他后背穿出来。他再把刀搅上几下，弄得血肉模糊，最后在伤口喷上水，念念咒语就好了。

除了胡商，定居洛阳的西域胡人中，也有僧侣、酋长等。延载元年(公元694年)，武三思率四夷酋长铸天枢，为武则天歌功颂德。这座巨大的标志性建筑立于端门外，是洛阳“蕃客胡商聚钱百万亿所成”，可见胡商财力雄厚。（洛阳晚报首席记者 张广英 文/图）