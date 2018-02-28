“洛阳市第四批文物保护单位”之丰李李氏祠堂：我们是李德裕的后人

4月5日，清明节，细雨纷飞，高新区丰李镇丰李村李氏祠堂内，一年一度的祭祖典礼正在进行。

4月5日，清明节，细雨纷飞，高新区丰李镇丰李村李氏祠堂内，一年一度的祭祖典礼正在进行。

“参加祭祖的，除了本村人，还有来自平顶山、卢氏、嵩县、偃师等地的李姓代表。”71岁的丰李村村民李益龙自豪地说。

李氏祠堂一角

雕梁画栋，诒厥孙谋

李氏祠堂坐北朝南，从南到北依次为门楼、庭院、拜殿、正殿。

门楼为硬山式砖木结构，四根圆木柱撑起整个房顶，房顶覆盖灰瓦，房脊上的兽雕活灵活现。

拜殿面阔三间，殿内东西两面白墙上，一面画着李氏谱系图，一面写着几首与“平泉”有关的诗歌。“我们是唐朝著名宰相李德裕的后裔，到我是四十三世。”李益龙说，平泉山庄就在丰李村东边十几里处。

拜殿上方悬挂有一木匾，上书四字“诒厥孙谋”。《诗经·大雅》里曰：“诒厥孙谋，以燕翼之。”翻译成现代话就是：“为子孙将来善作安排，庇护子孙世代享福。”

拜殿后面是正殿。正殿面阔三间，与拜殿紧挨着，十二开木质菱格雕花门精美异常，殿内供着李氏祖先的牌位。

拜殿上方的牌匾

迁到山西后又迁回洛阳

“丰李”名字的由来，在《宜阳县志》里有记载：“明初，李氏从山西长子县迁此定居，希望过上好日子，故名丰李(曾属宜阳)。”

祠堂内的《重修祠堂正殿门楼碑记》曰：“昔我李氏，赞皇迁洛，寓居平泉庄，七世迁山西长子县，十五世自明初复迁洛，寓居神林屯，即今丰李镇。”

短短几句话蕴含甚多信息。赞皇即河北赞皇，赞皇李氏迁洛，当从李德裕的祖父李栖筠说起。

李栖筠在唐朝做过御史大夫，《全唐文》里说他“初未弱冠，隐于汲郡共城(今新乡辉县)山下”。后来，他考中进士步入仕途，曾做过河南令，即河南县(唐朝河南县治所在洛阳)县令。

李德裕的父亲李吉甫对洛阳更是情有独钟，李德裕在《平泉山居草木记》里提到被贬江淮多年的父亲时，说：“每维舟清眺，意有所感，必凄然遐想，属目伊川，尝赋诗曰：‘龙门南岳尽伊原，草木人烟目所存。正是北州梨枣熟，梦魂秋日到郊园。’吾感是诗有退居洛阳之志。”

为了继承父志，李德裕遂于公元825年“于伊阙南置平泉别墅”。

极有可能，祖先的志向影响了后人，使得李家迁至山西多年后，再度迁回洛阳。

按粮派捐，重修祠堂

李益龙介绍，李氏祠堂建于清雍正年间，初建时只有正殿，拜殿和门楼分别是乾隆年间和宣统年间增建的。

建成后的李氏祠堂经过多次重修，《重修祠堂正殿门楼碑记》记载的是公元1908年的一次，其时“正殿门楼屋宇墙壁风雨颓圮，每逢春秋祭奠，后裔睹庙貌而心惨焉”。

李家“约会族人，少长咸集”，商议重修祠堂一事，“一时老幼翕然乐从，阖族公议按粮派捐”，于当年重修，当年完工。

李家祠堂最近一次重修是在2013年。“主体结构没动，仅仅重新刷墙、上漆，换了屋顶青瓦，新增房脊上的兽雕。”李益龙说。

李氏祠堂还有一通刻于1911年的《重修甘罗洞碑记》石碑，刻文清晰，我抄录如下，可以让读者加深对李氏祠堂和丰李旧事的了解。

“丰李镇西南离村二里许旧有甘罗洞，近古罗城，因以为名焉。此洞后倚樱山，前临甘水，左修竹而右茂林，洵一方之胜也。昔我李氏由明初迁洛寓居神林村，即今丰李镇，越四世，先人在樱麓上下置买田地数十亩，悉为家庙祭田，至景泰三年，创修此洞于樱麓崖下，即李氏别墅，训子弟读书处也。洞内塑至圣、老君、阎君三圣像，名曰三圣洞，谚云‘窑堂’，历至乾隆年间，族人各捐资财，四次重修，迄今百有余载，门楼墙壁，风雨飘摇，家庙捐数十金，置砖瓦木料等物，门楼颓圮者修葺之，垣墉倾覆者筑登之，不数日鸠工告竣，焕然聿新。”（洛阳晚报记者 陈旭照 文/图）