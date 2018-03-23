邮储银行洛阳市分行组织中层以上管理人员学禁令、学规章

在邮储银行河南省分行4月3日召开全省“合规文化建设回头看”活动启动会议后，邮储银行洛阳市分行领导高度重视，迅速行动，市分行刘绍义行长亲自安排，率先垂范，在清明节小长假后上班第一天即组织市分行领导班子成员和各部室经理开展合规集中学习活动。

在邮储银行河南省分行4月3日召开全省“合规文化建设回头看”活动启动会议后，邮储银行洛阳市分行领导高度重视，迅速行动，市分行刘绍义行长亲自安排，率先垂范，在清明节小长假后上班第一天即组织市分行领导班子成员和各部室经理开展合规集中学习活动。

会上首先学习了《中国邮政储蓄银行员工行为十条禁令》、违反禁令后的处理规定以及《中国邮政储蓄银行员工违规处理办法(试行)》的原则和适用范围、处理规定等部分内容，进一步加深了参会人员对禁令和处理办法的了解和认识。

刘绍义行长强调，上班第一天就安排这次集中学习，就是要我们这些管理层人员要认识到“合规从高层做起”，起好头、带好步。禁令实施这几年来，经过几轮的人员排查以及全省通报的情况看，仍然发现有人对禁令置若罔闻、明知故犯，触碰“高压线”，足以说明个别违规人员对“禁令”的漠视。刘行长求各部门、各支行至少每周进行一次员工对禁令、法规和规章制度学习。各条线要结合各自业务特点，组织员工逐条逐项地学习涉及到位本条线的违规行为处理办法，真正树立全员的合规意识，防范于未然，减少违规操作和问题的发生。