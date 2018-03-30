杨东风书画展在珠海开幕

昨日，由河南省美术家协会、洛阳市美术家协会、珠海市美术家协会、珠海古元美术馆、深圳东风美术馆主办的“安静的力量——杨东风书画展”在珠海开幕，将持续至16日。

昨日，由河南省美术家协会、洛阳市美术家协会、珠海市美术家协会、珠海古元美术馆、深圳东风美术馆主办的“安静的力量——杨东风书画展”在珠海开幕，将持续至16日。

杨东风，洛阳市孟津县人，自幼学习书法绘画，先后受到石齐先生、林凡先生、李翔先生等著名画家悉心指教。2014年她在深圳市龙华区创办“东风美术馆”，现为深圳东风美术馆馆长、南海禅寺书画研究院副院长、桂林南方书画院名誉院长，中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、河南省美术家协会会员。

此次画展，集中了杨东风女士自2003年到2018年的作品，包含工笔石水、工笔花鸟、写意彩墨三种不同风格的国画作品以及一些书法作品，共计82件。（东宣/文 陆绍龙/图）