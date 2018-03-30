洛阳古代金石文字书画展开展

昨日上午，洛阳文脉五千年——古代金石文字书画展开展。 昨日上午，洛阳文脉五千年——古代金石文字书画展开展。 本次展览由洛龙区政府主办，市书法家协会、市美术家协会协办，洛龙区文广新局、洛龙区档案史志局、洛阳白河书斋晁氏藏书博物馆承办。 本次展览主体部分为洛阳白河书斋晁氏藏书博物馆提供的明清书画真迹，共分为河洛书画之源、古代洛阳书画名家介绍、明清书画遗珍、书画之乡文脉绵延、洛阳当代书画家作品等板块。本次展览共展出作品500余件、文献古籍1500多件。 本次展览将持续至5月5日，每日9时至16时开放，市民可前往位于洛龙区政和路与厚载门街交叉口东南角的定鼎门社区党群服务中心，到1楼大厅和3楼爱国主义教育基地免费参观。（苏楠 马正标 文/图）