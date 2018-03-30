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汝阳县李凤洛：八年如一日服侍瘫痪婆婆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-09 09:39

　　喂饭送水、擦身洗衣、端屎端尿……8年来，汝阳县三屯镇东保村村民李凤洛，无怨无悔地服侍瘫痪在床的婆婆，赢得邻居们交口称赞，并于日前被评为汝阳县第四届道德模范。

　　2004年，23岁的李凤洛与同村的贠斌喜结连理。婚后，夫妻俩勤俭持家，家境殷实，令人羡慕。

　　2009年10月，李凤洛的公公突发疾病去世，本就偏瘫的婆婆半年后彻底瘫痪在床，丧失了生活自理能力和语言能力。

　　“别担心，家里我来照顾。”李凤洛坚定地向丈夫表态。从此，她一边照顾嗷嗷待哺的孩子，一边照顾婆婆，把家里打理得妥妥当当。

　　婆婆住的房间简朴整洁，没有一点异味。“婆婆年轻时就爱干净，现在她不能动了，我更是要照料得跟以前一样干净。”李凤洛说，婆婆大小便失禁，她每隔一两个小时就要为老人更换尿湿的垫子，还要经常拆洗被褥。瘫痪在床8年，在李凤洛的悉心照料下，婆婆从没有生过褥疮。

　　如今，婆婆手脚已变得弯曲僵硬，不能伸展，为了防止长时间握拳指甲伤及肌肉，李凤洛贴心地在婆婆手里塞了布团。

　　吃饭的时间到了。李凤洛冲了一碗奶粉，然后拿起勺子一勺一勺往婆婆嘴里喂。婆婆由于躺在床上，进食不时被呛到，嗯哼几声后再张开嘴继续喝奶粉，李凤洛就像哄婴儿一样把食物喂进去。

　　“婆婆说不成话，又丧失了咀嚼功能，我只能用豆浆机把馒头、面条、蔬菜等食物打成流体，然后再这样喂她吃，每次喂完一顿饭得30分钟左右。”李凤洛说。

　　“走进这个家，我就是这家的人。”质朴而善良的李凤洛告诉记者说，“虽然很辛苦，但这都是一个儿媳该做的事情。”（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 李素云 王仁琪）
[ 责任编辑：席倩倩]
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