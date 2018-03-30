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志愿者，洛城亮丽风景线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-09 09:39

志愿者正在为孩子们讲课
志愿者为外国游客提供服务

　　“昨晚休息得好不？家里缺什么东西吗？”昨日一大早，重庆路第二社区居民刘君出了家门，来到楼上邻居家门口，敲开了空巢老人王建华的家门。

　　刘君是一名社区志愿者，几年前，社区开展邻里守望志愿服务活动，刘君自告奋勇与王建华结为对子。如今，像刘君这样参与志愿服务活动，已成为不少洛阳人日常生活的一部分。

　　志愿服务蔚然成风

　　“他天天都来看我。”面对刘君的关心，王建华内心暖洋洋的。王建华今年已80多岁，孩子都在外地，除了每天询问老人身体情况，刘君还会隔三岔五帮忙做些家务。

　　“志愿者服务是我们社区的一大特色。”重庆路第二社区相关负责人说，自2013年7月社区成立“文明使者”志愿服务站以来，已组建“健康导航”“七彩生活”“银发无忧”等20余支志愿服务队伍，几乎每天都有志愿者服务活动。2016年，该社区在全国志愿服务“四个100”先进典型评选中荣获“全国最美志愿服务社区”称号。

　　目前，全市志愿服务队伍有5000多支，324个“文明使者”志愿服务站、1156个学雷锋志愿者工作点分散在我市的各个角落。依托这些站点，学雷锋志愿服务活动正融入每个居民的日常生活。

　　“以‘奉献、友爱、互助、进步’为核心的志愿服务精神，已成为洛阳人的共识。”市文明办志愿服务科副科长田利锋说。

　　为城市形象“加分”

　　昨日上午，高铁龙门站出站口的志愿者亭旁边，围着不少刚下车的游客，其中不乏金发碧眼的外国人。亭内的3名志愿者耐心地解答每个游客的问题。

　　自4月5日起，这3名志愿者就开始在此服务了。其中年龄最小的志愿者名叫范钦臣，是洛阳旅游学校的一名学生。

　　市志愿者联合会相关负责人说，3月中旬，我市公开招募万名志愿者，为牡丹文化节提供文明劝导、景点讲解、清洁家园、关爱弱势群体等服务，不到一周，所有志愿者岗位都报满了。

　　在洛阳，每逢重要节会，必有志愿者的身影，这提升了洛阳的城市形象。

　　探索建立志愿者嘉许体系

　　志愿者服务活动的常态化、系统化，背后少不了制度的支撑。2013年，我市相继出台《洛阳市志愿服务管理办法》《关于推进洛阳市志愿服务制度化的实施意见》等文件，对加强制度建设、队伍建设和组织建设提出了明确要求，规范了志愿服务活动的内容和工作流程。今年3月，《洛阳市2018年学雷锋志愿服务工作实施意见》出台，进一步激发了群众参与志愿服务的积极性。

　　根据新的意见，我市将推进志愿者嘉许回馈机制。“志愿者为群众服务，他们的权益也应受到保护。”田利锋说，我市将探索建立一体化、多层次、广覆盖的嘉许体系和关爱帮扶困难星级志愿者长效机制。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 张俊望 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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