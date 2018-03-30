近日，西工区人民法院在全市率先推行短信送达机制，破解“送达难”，提高审判效率。

近日，西工区人民法院在全市率先推行短信送达机制，破解“送达难”，提高审判效率。

随着立案登记制的实施，民商事案件大量增多。立案后，当事人提供地址不对、下落不明、逃避送达、拒收法律文书、外出务工人员无固定地址和联系方式等现象，严重制约法院办案效率。为解决这一难题，西工区人民法院成立10人的专业送达团队，并与移动、联通、电信三大运营商合作，对实名登记的手机号码依法调取，对适用简易程序的案件，通过手机短信将送达信息发送给被送达人。当事人回复“收到”的，可认定为已经送达；当事人未回复“收到”的，发送成功三次后，即视为送达。当事人名下有多个手机号码的，将同时发送短信送达。

同时，该院借助司法送达平台辅助送达工作。被送达人可通过身份证号和短信提供的密码进入河南司法送达微信公众平台或河南司法文书送达网进行电子签收，被送达人点击签收的同时，系统会自动收到阅读回执，并生成电子送达回证。该平台对送达过程全程留痕，法院每个案件的每次送达记录都有据可查、有理可依，平台上所有送达证据(包括文字、图片、文档、语音等)真实有效、具有法律效力，需要时可以入卷存档。

当事人对手机送达提出异议，且能提供确实证据证明自己在送达期间确未使用该手机，并据此坚持要求再审的，法院将依照法律规定进行再审。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 张玉鲁）