手足口病4月进入高发期　疾控专家提醒家长接种疫苗还需尽早

进入4月，天气逐渐转热，又将进入手足口病高发期。记者昨日从市疾病预防控制中心获悉，手足口病患儿近日明显增多。专家提醒，5岁及以下儿童要尽早接种手足口病疫苗。

进入4月，天气逐渐转热，又将进入手足口病高发期。记者昨日从市疾病预防控制中心获悉，手足口病患儿近日明显增多。专家提醒，5岁及以下儿童要尽早接种手足口病疫苗。

市疾控中心传染病预防控制所所长朱鑫介绍，每年3月手足口病疫情开始上升，4月至7月会迎来第一个高发期。手足口病以发热、口腔粘膜疱疹或溃疡，以及手、足、臀等部位皮肤出疹为主要特征。手足口病发病人群以5岁及以下儿童为主，6月龄以下婴儿因有胎传抗体的保护发病较少，从6月龄开始发病逐渐增加，1岁至2岁儿童发病风险最高。

手足口病主要通过接触患者鼻咽分泌物、唾液、疱疹液、粪便，以及接触被污染的玩具、奶瓶、餐饮具等物品或环境进行传播。

朱鑫建议，我国自主研发上市的EV71疫苗可有效预防手足口病，该疫苗的适龄儿童为6月龄至5岁，建议低龄儿童尽量在12月龄前完成2剂次接种程序。对于5岁以上儿童和成人，多数已通过自然感染获得免疫，一般不再推荐接种EV71疫苗。

据悉，目前该疫苗尚属第二类疫苗，需要家长自费、自愿选择接种。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 梁秀梅）