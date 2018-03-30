让融通创新的引擎澎湃起来（河洛观潮）

李克强总理在今年政府工作报告中明确指出，“鼓励企业牵头实施重大科技项目，支持科研院所、高校与企业融通创新，加快创新成果转化应用。”

李克强总理在今年政府工作报告中明确指出，“鼓励企业牵头实施重大科技项目，支持科研院所、高校与企业融通创新，加快创新成果转化应用。”

制造业转型升级离不开企业、科研院所、高校等多元主体融通创新、协同发展，特别是在经济全球化、社会分工专业化的今天，只有推动多元创新主体协同，强化人才、技术、资金等创新要素融通，才能加快创新步伐，加速释放创新潜能。对正在建设全国重要的现代装备制造业基地的洛阳来说，更应该让融通创新的引擎澎湃起来。

从科技创新资源来说，洛阳大企业多、科研院所多、高校多，大部分又位列“国家队”，在推动融通创新方面有得天独厚的优势。近年，洛阳积极推进驻洛大中型企业、科研院所与各县(市)区的合作，积极拓展地企、校企合作新空间。就拿军民融合来说，前不久，河南省科技厅、洛阳市政府和某军事院校科技协同创新战略合作协议签约，支持中信重工、郑州信大研究院和涧西区政府建设洛阳军民融合先进技术研究院，三方强强联合、优势互补，“搭伙”搞产业化，把“雪藏”在军事院校的“黑科技”拿出来落地转化。

毋庸置疑，洛阳科技创新工作一直走在全省第一方阵。但也毋庸讳言，洛阳各种创新资源、创新要素还比较分散，还存在创新的“孤岛”现象，未形成完备的系统，科技领域协同发展、融通创新方面仍有拓展空间。还拿军民融合来说，洛阳目前还未建成像西安航天城、绵阳科技城等大规划、大布局的军民融合产业园区，产业集聚效应也未充分显现。这就迫切需要提升洛阳制造业融通创新能力。只有全市制造业“融通创新的引擎”充分激活，才能开发更多增长潜力，开辟协同发展新局面。

激活融通创新的引擎，政府部门要主动作为，为深入实施创新驱动发展战略铺路搭桥、保驾护航。一方面，为科研院所、高校与企业融通创新创造条件，在政策和要素方面给予支持，资金方面重点向产学研实体、创新实体倾斜；另一方面，要打通绿色通道、完善合作机制，就像市委书记李亚强调的那样，进一步树立“一家亲”的地域观、“一体化”的发展观、“一盘棋”的大局观、“一条船”的奋进观，打通技术创新的各个关节，为企业创新创业提供畅通无阻的全程服务。

当然，作为创新主体，洛阳大企业、高校和科研院所应有更大的担当和作为。要进一步树立“不求所有、但为所用”的观念，强化产学研融通创新意识，坚决破除“孤岛”“灯下黑”现象，通过开门办企业、开门办学校(院所)，将各方创新要素整合，通过融合创新产生聚变、裂变效应，从而燃爆科技创新的强大能量。(作者 薛伟堂 单位：中信重工)