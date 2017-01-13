2018年高新技术企业开始申报

记者昨日从市科技局获悉，今年高新技术企业申报工作即日起开始。首批申报的截止日期为6月1日。

记者昨日从市科技局获悉，今年高新技术企业申报工作即日起开始。首批申报的截止日期为6月1日。

高新技术企业是从事高新技术领域产品研究、开发、试验、生产、推广、应用的经营企业。企业一旦被认定为高新技术企业，可依照有关规定申请享受税收减免。此次申报范围包括符合国家《高新技术企业认定管理办法》申报条件，并在我市行政区域内注册成立一年以上的居民企业，以及2015年经认定或复审通过、至2018年高新技术企业资格有效期满的高新技术企业。

今年申报工作采取集中受理、分批推荐的方式，市高新技术企业认定管理工作领导小组负责除高新区以外申报企业的材料受理和推荐工作，全年共组织开展3批推荐，申报截止时间分别为：第一批6月1日、第二批8月10日、第三批10月19日。高新区范围内的企业，由高新区认定管理机构单独组织推荐申报。具体申报程序可登录洛阳科技信息网进行查询，或咨询市科技局(电话：63910557、63910360)。(洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣)