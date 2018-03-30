农贸市场“精心梳妆”更便民

昨日，在西工区七一路农贸市场，记者看到市场南排的商户已全部停业，道路上刚刚铺的一层水泥路面还没有干，工人们正在道路两旁清扫建筑垃圾。所有商铺的招牌也被拆除，装上了统一的框架，部分已经装上了新的绿底白字的招牌。

昨日，在西工区七一路农贸市场，记者看到市场南排的商户已全部停业，道路上刚刚铺的一层水泥路面还没有干，工人们正在道路两旁清扫建筑垃圾。所有商铺的招牌也被拆除，装上了统一的框架，部分已经装上了新的绿底白字的招牌。

垃圾遍地，污水横流，夏季蚊蝇多……我市还存在不少这样的农贸市场。昨日记者采访发现，多个以前“脏乱差”的农贸市场已在牡丹文化节前启动了整改工程，大家再逛菜市场时，将更加舒心。

七一路农贸市场负责人杨爱民说，这次整改并不是小型的修修补补，而是整体的“改头换面”。比如市场大门的门头门楼瓦全部更新，重新设计了招牌，招牌两侧还将装上两个LED滚动屏幕；下水道加深扩宽，换上新的铁箅子；墙面栏杆重新刷漆等。此外，为了解决大门附近车辆乱停乱放等问题，未来该市场将开放地下停车场，让商户和市民都更加方便。

据了解，七一路农贸市场于20世纪90年代开业，在当时属于较大的农贸市场，主要经营水产、蔬菜的批发零售。随着城市的发展，市场的卫生环境逐渐恶化，尤其是位于市场下方的公厕，平时灯光昏暗，污水横流，让人难以下脚。目前西工区环卫部门正在以二类公厕的标准对其进行改造，未来这里将整洁明亮，让市民如厕不再尴尬。

除了七一路农贸市场，记者在涧西区湖南路农贸市场、洛龙区关林农贸市场等地，同样看到工人正加班加点地进行提升改造作业。市创建办相关负责人说，3月底我市部署“五项治理”工作以后，市区5个农贸市场被列为重点整治对象。除了上述农贸市场，还有老城区宏进农贸市场、瀍河区机车厂农贸市场也在治理之中。在4月8日前这5个农贸市场的首期治理工程都已完成。

根据相关部署，今年年底前，城市区还有另外5个农贸市场完成改造提升任务；明年年底前，城市区所有农贸市场都将焕然一新。市商务局相关负责人说，农贸市场软硬件环境提升时，统一按照“划行归市，合理布局；通风良好，光线明亮；清洁美观，保障安全；诚信经营，管理规范”的标准，使其基础设施得到更新、布局更加优化，杜绝“脏乱差”的现象。（洛阳日报记者 张宁）