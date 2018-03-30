家风家训馆汇聚群众身边正能量

“杨竹莲照顾偏瘫丈夫20多年，张爱萍在丈夫去世后守着婆婆不离不弃……要不是今天来这里参观，还不知道身边有这么多不简单的模范人物，今后要向他们看齐。”8日上午，洛龙区龙康社区皂角树村家风家训馆内格外热闹，64岁的朱大爷听完讲解员介绍后深有感触。

皂角树村家风家训馆

“杨竹莲照顾偏瘫丈夫20多年，张爱萍在丈夫去世后守着婆婆不离不弃……要不是今天来这里参观，还不知道身边有这么多不简单的模范人物，今后要向他们看齐。”8日上午，洛龙区龙康社区皂角树村家风家训馆内格外热闹，64岁的朱大爷听完讲解员介绍后深有感触。

走进皂角树村家风家训馆，一面高约3米、长约4米的姓氏墙首先映入眼帘，上面镶着该村现有的39个主要姓氏，文化气息扑面而来。

皂角树村家风家训馆于今年1月正式对外开放，位于龙康小区A区，虽然面积不大，但内容颇为丰富，设置有习近平总书记有关家风家训的讲话、老一辈无产阶级革命家的家风家训，以及村史简介、村大事记、优秀村民等内容展示，引导大家传承优良家风。“全村连续10年无上访，曾获中国十佳小康村、全国文明村等荣誉，这个大家庭离不开好家风、好民风的浸润。”皂角树村村委会主任刘卫东说。