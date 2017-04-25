老城区坛角小学党支部书记李红霞的案头除了电话、电脑，还有一摞资料和书籍。她说，这一摞东西，无一多余，件件重要。

老城区坛角小学党支部书记李红霞的案头除了电话、电脑，还有一摞资料和书籍。

她说，这一摞东西，无一多余，件件重要。

都是些什么呢？记者随意拿起几份来读。

第一份，是《中共老城区委组织部关于建设新时代“三新”讲习所的通知》，其中“开展以推动全区广大党员群众学习新思想、掌握新本领、创造新业绩为主要目标的新时代‘三新’讲习所建设”等语句被着重标记，这是党员大会的重点学习内容。

第二份，是刊发于今年1月16日《人民日报》的《涵养几分静气》一文：“‘不奋发，则心日颓靡；不检束，则心日恣肆。’涵养静心功夫，离不开严格的自律……”

“党员学习既有大会‘主食’，还有自我‘加餐’。‘加餐’的种类和题材由每名党员根据自身情况灵活选取，努力与实际工作相结合，学以致用，以用促学。”李红霞说，将学习资料放在案头常看常新，也让她给孩子们讲授道德与法治课时更加“胸有成竹”：她所讲的“我们有精神”一课，教师教学用书中明确提到“让学生知道，只有外在的精神和内在的精神配合在一起，才是真正有精神”；她在国旗下向全校师生作题为《学会自律》的演讲，能用上之前的一些积累……

第三份，是该校党支部党员、六三班班主任李亚静所写的党员交流材料：“对小朱，我除了认真谈心，还给他安排任务，让他参与班级管理；对小陈，我让她负责检查班级的红领巾佩戴情况，可喜的是，她发现有的同学偶尔忘戴，就自己多准备了几条红领巾放在桌斗里，方便给同学‘救急’，因此多了很多朋友……有时可以适当借鉴党支部教育、管理党员的一些方法，帮助孩子们健康成长。”

剩下的资料，密密麻麻，记录了该校新的党员活动室去年9月顺利落成，让党支部开展活动有了更可靠的阵地；记录了党员韩淑冰用自己的亲身经历为例讲好微党课，代表学校参加微党课比赛并获奖的经过；记录了学校的青年党员们2018年元旦到中州路与定鼎路交叉口参加交通劝导志愿服务活动的经过和人数……

马上，李红霞和其他党员的案头上还要迎接一位“新客人”——新做的党员先锋岗桌牌，以便让更多家长感受到党就在孩子的身边。

说话间，案头电话响起来，李红霞抄起话筒和校长乔宏超商量着下午的党员活动……（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 石智卫）