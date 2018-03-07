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洛阳片区首家内资融资租赁试点企业获批
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-09 08:54

　　记者从河南自贸区洛阳片区管委会获悉，日前省商务厅发布《关于河南国宏融资租赁有限公司从事内资融资租赁试点业务的公示》，批复河南国宏融资租赁有限公司内资融资租赁试点业务资格，该企业成为洛阳片区首家内资融资租赁试点企业。

　　融资租赁是指出租人根据承租人(用户)的请求，与第三方(供货商)订立供货合同，根据此合同，出租人出资购买承租人选定的设备。同时，出租人与承租人订立租赁合同，将设备出租给承租人，并向承租人收取一定的租金。内资融资租赁企业是指由中国境内企业或自然人依法设立以经营融资租赁业务为主的工商企业。

　　2017年6月，商务部、国家税务总局联合下发通知，将河南自贸区等七个自贸区内资融资租赁试点企业确认工作委托给各自贸区所在省级商务主管部门和国家税务总局，河南自贸区融资租赁行业迎来巨大发展机遇。为抢抓政策机遇，洛阳片区主动作为，积极向企业传达政策内容，鼓励并动员企业抓住机遇，依规申报内资融资租赁试点。

　　河南国宏融资租赁有限公司注册资本2亿元，是我市第一家进驻洛阳片区的融资租赁公司。该企业主要经营范围包括融资租赁业务、开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金、从事与主营业务相关的商业保理业务及经审批部门批准的其他业务。

　　洛阳片区管委会行政审批局相关负责人表示，试点业务资格的获批不仅是洛阳片区进一步加快完善金融资本市场管理体系的有益探索，还有利于在自贸区内形成金融集聚效应，积极打造区域性金融高地，更好地发挥资产市场对实体经济的支持作用。下一步，洛阳片区将继续积极组织符合条件的企业申报内资融资租赁试点，扩大融资租赁公司主体规模，打造融资租赁产业聚集地。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 汪冰冰）
[ 责任编辑：马佳佳]
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