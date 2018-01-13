洛阳市城乡一体化示范区2018年建设工作会议召开

昨日，市城乡一体化示范区2018年建设工作会议召开，对示范区重点项目建设等工作进行部署。

昨日，市城乡一体化示范区2018年建设工作会议召开，对示范区重点项目建设等工作进行部署。

今年，示范区梳理了132个重大基础设施、重大产业、重大招商引资项目，实行重大项目领导分包责任制，由示范区管委会领导带头，县级以上干部人人有项目、个个到一线。示范区建立了高端制造业专项、高端服务业专项、基础设施建设专项等16个专项建设指挥部，实行指挥长负责制，建立推进台账，严格督查督导。

会议强调，示范区要统一思想，提升政治站位，强化使命担当，确保省委、市委关于示范区发展的决策部署落到实处。要增强规划意识，坚持规划引领，注重科学推进，确保示范区建设依法依规进行。要突出工作重点，强化项目引领，精心谋划项目，扎实推动项目，进一步优化示范区机构设置，提高运转效率，确保示范区建设高质量推进。要转变作风，增强规矩意识，提升依法依规、求真务实、廉洁自律抓落实的能力，建设一支政治过硬、本领高强的专业化队伍。

市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生，市城乡一体化示范区管委会副主任李钢锤、李大伟等参加会议。(洛阳日报记者 郭秩铭)