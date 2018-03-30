开展专项整治活动 营造良好节会环境

市物价部门 经营者未明码标价最高将被罚款5000元 本报讯(记者李冰通讯员王文才)牡丹文化节期间，我市物价部门将开展专项整治活动，加强对花卉观赏园门票价格、宾馆酒店床位价格、停车场收费价格、景区周边地区的餐饮价格等方面的监督检查，对乱收费、乱涨价的行为将从严从重从快查处。 市价格监督检查局相关负责人称，各牡丹观赏园的门票、优惠措施、各种商品和服务项目，宾馆酒店的床位，饭店等餐饮业的商品和服务，各景点门票、索道、观光车，停车场(点)收费等，都须按规定明码标价，不得侵犯游客的知情权和消费权。对经营者不标明价格、不按照规定的内容和方式明码标价、在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用等违反明码标价规定的行为，价格主管部门将责令其改正，没收违法所得，并可处5000元以下的罚款。对经营者不执行政府指导价、政府定价的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款，没有违法所得的，依据情节将处5万元以上200万元以下的罚款，情节严重的责令停业整顿。全市各级价格主管部门已于近期开展专项检查，对违反价格规定的经营者进行严肃处理。 牡丹文化节期间，消费者如果遇到花卉观赏园区未执行规定的门票价格、擅自设立园中园门票捆绑收费、未按规定落实各项优惠政策等价格违法行为，可拨打12358价格举报电话进行价格维权。 市食药监局 抓好重点环节排除安全隐患 本报讯(记者郭秩铭通讯员陈翔)近日，记者从市食药监局了解到，市食药监局在全市开展食品安全专项整治活动，保障牡丹文化节期间游客和市民的食品安全。 在此次专项整治活动中，监管人员将重点针对旅游接待饭店、各旅游景区及周边餐饮单位、车站及周边餐饮单位、高速公路服务区等区域，以及各类会展、美食节等活动，全面检查食品经营单位资质情况、从业人员健康状况、食品原料采购储存、加工制作、食品添加剂使用、餐饮具清洗消毒、留样等是否符合规定要求，排除食品安全风险隐患。 同时，各级食药监部门在牡丹文化节期间将在各县(市)区主要旅游景区、会展活动现场设立固定的食品安全咨询服务站，及时响应突发事件。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 王文才）