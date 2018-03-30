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洛阳市今年第一季度空气质量有改善 PM10、PM2.5同比均下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-09 08:20

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市环境污染防治攻坚办获悉，今年第一季度，我市PM10和PM2.5同比分别下降14.8%和24.6%，优良天数同比增加3天，达到36天。

　　市环境污染防治攻坚办相关负责人介绍，与去年同期相比，我市的整体空气质量有所改善。第一季度优良天数为36天，虽然同比增加了3天，但相比全省平均增加5天的结果，还是存在差距。

　　该负责人还介绍，根据气象预报，4月下半月我省干燥少雨，扬尘污染仍将是影响空气质量的主要因素。预计4月的颗粒物浓度与去年持平。

　　下一步，我市将加大复产复工督查力度，加强对工地、渣土车、非道路移动机械的夜查工作。加大清洁城市行动力度，尤其关注城乡接合部。“春季还多发飞絮，我们要做好各种飞絮管控，及时对杨柳及梧桐喷施药物，或采用高压冲洗等方式抑制飞絮形成。”该负责人说，同时，他们还针对飞絮问题制订专项保洁方案，增加保洁频次，及时清除地面的飞絮。（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：史戎戎]
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