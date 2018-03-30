算清“政治账” 打赢“脱贫仗”

拨云岭“岭上人家”的掌声，后坪村扶贫搬迁户的笑声，斜纹村群众对离任第一书记的赞声……两年来，洛阳约15万贫困人口脱贫，激荡河洛大地民意民心。这一切，都为了那句庄严的承诺。

拨云岭“岭上人家”的掌声，后坪村扶贫搬迁户的笑声，斜纹村群众对离任第一书记的赞声……两年来，洛阳约15万贫困人口脱贫，激荡河洛大地民意民心。这一切，都为了那句庄严的承诺。

“2020年让全国人民一个不落都过上小康生活”，习近平总书记向全世界发出庄严的承诺。这不仅仅是一份承诺，更是一片饮水思源的初心，一个矢志不渝的决心，一份舍我其谁的信心，一颗志在必得的雄心。脱贫攻坚，是全面建成小康社会的底线目标，是必须完成的政治任务，没有后路可退，没有条件可讲，我们必须算清“政治账”，打赢“脱贫仗”。

行百里者半九十。脱贫攻坚已到关键时期，不是轻轻松松一冲锋就能解决的，越往后成本越高、难度越大，我们越要讲政治、讲大局、讲党性，越要不放松、不停顿、不懈怠，越要敢啃“硬骨头”、勇于“打硬仗”。

“狭路相逢勇者胜。”我们务必牢记“小康路上不能让一个人掉队”的庄严承诺，鼓起“不破楼兰终不还”的劲头勇往直前，拿出“敢教日月换新天”的气概攻坚克难，确保扶贫工作必须务实，脱贫过程必须扎实，脱贫结果必须真实，让脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史检验，洛阳脱贫攻坚战就一定能够打好打赢！（洛 平）