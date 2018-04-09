近年，我市认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省委赋予的“加快建设副中心、打造全省增长极”战略定位，积极推进“一中心六组团”城市发展战略，着力打造居者心怡、来者心悦的“幸福宜居”现代化城市。

新型城镇化和基础能力建设，是习近平总书记调研指导河南工作时提出的打好“四张牌”要求的重要内容。

近年，我市认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省委赋予的“加快建设副中心、打造全省增长极”战略定位，积极推进“一中心六组团”城市发展战略，着力打造居者心怡、来者心悦的“幸福宜居”现代化城市。

坚持规划引领，城市特色愈加彰显。市委、市政府明确提出城乡规划务必坚持“守正出奇”——既要尊重科学，坚持按规律办事；更要立足自身的地理、生态、文化优势，把“古韵新风、豫西风貌”的城市特色塑造好，构建疏密有度、错落有致、显山露水、通风透气的空间格局。

“内外兼修”提质，城市品位不断提升。今年牡丹文化节前，我市又一次筛选33项城建重点项目集中攻坚，目前已全部完工，实现了惠民利民。

坚持组团发展战略，县城面貌焕然一新。市委、市政府坚持走“一中心六组团”城市发展战略，各县(市)也纷纷以百城建设提质工程为抓手，走出一条生态型、融合型、适度型、集约型、高效型的组团发展新路子。(洛阳日报记者 李东慧)

古城快速路一期西苑桥南立交

市区首条高架快速路——古城快速路一期全面完工，兼具文化和生态功能的定鼎门广场亮相，洛吉快速通道黄河大桥通车，各组团县城“颜值”更高、气质更佳……在洛阳一年最美的季节，幸福宜居洛阳城建设也喜讯不断！

新型城镇化和基础能力建设，是习近平总书记调研指导河南工作时提出的打好“四张牌”要求的重要内容。近年，洛阳认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省委赋予的“加快建设副中心、打造全省增长极”战略定位，积极推进“一中心六组团”城市发展战略，着力打造居者心怡、来者心悦的幸福宜居现代化城市。

规划引领“守正出奇”

规划是城市建设的“第一粒扣子”。

习近平总书记多次指出，“规划科学是最大的效益，规划失误是最大的浪费”。在不少城市的规划馆里有一句同样的标语——“规划就是生产力”。

近年，市委、市政府对我市城乡规划工作的重视程度上升到一个新层面——实现了市城乡规划委员会统筹主城区、协调“六组团”、覆盖全市域。

去年，市委常委会议专题审议通过了《洛阳市城乡规划委员会制度(修订)》，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于做好城乡规划工作的重要讲话精神，切实把好规划方向关、质量关、程序关和实施关。

建设幸福宜居洛阳城，坚持科学规划、彰显特色是第一要务。

对此，洛阳明确提出，城乡规划务必坚持“守正出奇”——“守正”，就是尊重科学，坚持按规律办事；“出奇”，就是彰显特色，实现差异化发展。

我市明确提出，要立足自身的地理、生态、文化优势，把“古韵新风、豫西风貌”的城市特色塑造好，构建疏密有度、错落有致、显山露水、通风透气的空间格局。

城市风貌凸显豫西特色，以新中式为主；城市天际线像抛物线、五线谱一样律动起伏有韵味；建筑色彩与城市风貌相协调，做到淡妆雅韵；所有的路灯、垃圾箱、道路护栏、便民座椅等“城市家具”按照隋唐风貌打造……

如今，这些规划理念已成为越来越多的实践遵循。

地铁1号线盾构机掘进施工

“内外兼修”提升城市品位

基础能力建设，是城市发展的先导。

这两年，洛阳城市基础设施的变化，可谓日新月异。4月5日刚刚实现一期工程全面竣工的古城快速路，便是其中的典型代表项目。

“洛阳速度”“洛阳效益”，是这条路给广大市民的最直观印象：主体工程开工前，先用半年时间建成“保通工程”，赢得群众满意，各方评价良好；

从去年1月一期工程主线开工至今年4月初全面完工，14个月持续“24小时攻坚”，完成了原本需要18个月的工程量……

和古城快速路一样，去年全面开工的轨道交通工程，是另一项在洛阳城市建设发展史上具有标志性意义的重要项目。目前，地铁1号线已有2台盾构机开始掘进作业，地铁2号线一期也已全面启动。

除一批重大项目稳步推进外，我市还加快提升城市“内涵”，打造宜居生态环境。

习近平总书记多次强调要“算大账、算长远账、算整体账、算综合账”，明确提出“既要金山银山，又要绿水青山”“绿水青山就是金山银山”。

围绕打造宜居生态环境，市委、市政府立足打赢污染防治攻坚战，不断满足群众在城市建设方面的美好生活需要。

持续抓好碧水行动，认真落实河长制，实施“四河同治、三渠联动”整体治理，通过引水补源、截污治污、沿河棚改、绿化提升等工程，让主河道真正通畅起来；

持续抓好蓝天行动，以控尘、控煤、控车、控油、控排、控烧为重点，推进“引热入洛”、推广“以气代煤”，下大力气解决雾霾问题；

持续抓好全域绿化，按照“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”要求，抓好中心城区“一心一环”“五河”“五山”“五都”绿化和小游园建设，推进荒山荒坡、河湖沿岸、道路沿线、公园广场和街头巷尾绿化，打造“四季有绿、三季有花”的生态城市。

通过“内外兼修”，洛阳城市品位显著提升。

南环路绿化

组团发展打造现代城镇体系亮点

县城，是构建现代城镇体系中承上启下的重要一环。

当前，我市正在加快建设全国区域性中心城市、中原城市群副中心城市，打造带动全省经济发展新的增长极，但与省会郑州对比，我市县域经济差距较大。坚持组团发展，是壮大县域经济、落实新战略定位的必选项。

对此，市委、市政府坚持“一中心六组团”城市发展战略，各组团县(市)区也纷纷实施一大批重点项目，走出一条生态型、融合型、适度型、集约型、高效型的组团发展新路子。

去年以来，各组团县(市)以百城建设提质工程为抓手，重点实施了县城市政道路、供水、气暖、环卫设施、园林绿化、公共服务等“提质工程”600余项，加快与中心城区的交通连接、生态对接和产业承接。

孟津县瀍源公园

以孟津为例，该县按照“老城大变样，新区聚人气”的发展思路，安排道路、公园、垃圾集中处理、湿地、水厂等在建、续建项目40余个。

春夏之交，再次来到孟津县城，不少变化令人欣喜：

桂花大道按照“城市双修”理念，统一完成了坡屋顶改造和沿街立面提升工作，新中式的建筑风貌令人眼前一亮；在县城繁华路段利用机关单位空地改造了1167个停车位，取消了主干路沿线车位，还路于民，县城更加畅通；鼓励所有县直单位拆掉围墙，通过拆墙透绿，打造小游园景观，成为县城的新名片……

望得见山、看得见水、记得住乡愁。和孟津一样，各个县城建设蹄疾步稳，“一中心六组团”城市发展战略，已成为洛阳现代城镇体系的最大亮点！

城市更畅、布局更优，居者心怡、来者心悦，这就是洛阳的城镇化建设带给人们的获得感、幸福感！（洛阳日报记者 李东慧 梅占国 文/图）