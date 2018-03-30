王城公园：单株开花322朵 一株紫斑“傲视”全园

这几日天气晴朗，王城公园满园的牡丹已进入盛花期，全园约520个品种8万株牡丹开放，其中多株牡丹更因单株开花接近200朵甚至超过200朵，而成为游客镜头的“宠儿”。想知道单株开花量排名前三的牡丹是哪些吗？一起来认识一下。

排名第一的紫斑牡丹

这几日天气晴朗，王城公园满园的牡丹已进入盛花期，全园约520个品种8万株牡丹开放，其中多株牡丹更因单株开花接近200朵甚至超过200朵，而成为游客镜头的“宠儿”。想知道单株开花量排名前三的牡丹是哪些吗？一起来认识一下。

●第一名：紫斑牡丹

单株开花322朵

花瓣有两三层，基部紫墨色的“胎记”显得尤为特别。这是一株种植在该园月亮门牡丹观赏区的紫斑牡丹，株龄已有80年的它冠幅达到4.5米，冠高近2米。

紫斑牡丹是我国西北种群牡丹中的代表品种之一，植株高大、生长速度快、耐旱、耐低温是紫斑牡丹最突出的特点。

●第二名：无名牡丹

单株开花246朵

这株牡丹位于该园王城春早牡丹观赏区内。细瞧这株牡丹，在高大的枝干上，紫红色花朵傲立，远远望去，甚是漂亮。

该株牡丹冠幅约4.2米，整株牡丹的占地面积约为15平方米。该园工程师马晓洁告诉记者：“这株牡丹是20世纪80年代王城公园培育杂交牡丹时备选繁殖母本的牡丹实生苗，至今没有名字。”

●第三名：无名牡丹

单株开花186朵

这株牡丹也位于王城春早牡丹观赏区内，紧临前述无名牡丹，虽说开花不到200朵，但其开花量逐年迅速增长，可谓“后起之秀”。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜 文/图）