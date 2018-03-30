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善待110 让这根“生命线”畅通无阻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-09 08:17

　　善待110，让这根连接你我的“生命线”畅通无阻，留给我们最需要的时候。

　　看晚报，去年，市110联动指挥中心平均每天接到3600多个报警电话，其中有2100个属无效警情，占全部接警数量的58.3%。

　　猫闯店里、嫌菠萝不甜、被子掉树上……对于求助110的五花八门理由，我们不应一笑而过，而是要说道说道。（>>>相关新闻

　　平心而论，这些“无效警情”并非都是恶意的，这种现象也并非我市独有，让人啼笑皆非的求助理由背后，大约是来自人们对民警的信赖心理，觉得民警出面办事有权威、有效率。

　　“有事找民警”不错，但我们要清楚是什么事。如果无论什么事情都找民警，这显然是忽略了110报警的原则，忽略了民警的职责范围。就算无须承担法律责任，但占用、透支警力资源的后果是不容忽视的。

　　我们常教育孩子“自己的事情自己做”，成年人更应如此。生活中难免遇到麻烦，管理好自己的言行，避免不必要的纠纷，尽己所能克服困难，从某种角度来说就是在善待110。

　　110是接受居民紧急危难事件的报警电话，不是咱的“私人专线”。危难往往就发生在一瞬间，生活中，人人都可能面临险境，不随意甚至恶意拨打110，为自己和他人腾出宝贵的救助时间，是个人素养和法治观念的体现。

　　善待110，让这根连接你我的“生命线”畅通无阻，留给我们最需要的时候。这样，才能在自己和他人面临险境时，顺利有效地拨通110，110才能真正成为打击犯罪的“桥头堡”、应急救援的“触发器”。

　　善待110，就是善待我们的平安生活。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利]
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