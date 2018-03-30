洛阳殡葬礼仪师柴占军：葬礼上放玫瑰

身穿黑西服，脚着黑皮鞋——这是今年38岁的柴占军的职业形象。作为一名从业12年的殡葬礼仪师，他有哪些故事呢？清明假期，记者走近这位殡葬礼仪师，听他讲述殡葬礼仪师这一鲜为人知的职业背后的故事。

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身穿黑西服，脚着黑皮鞋——这是今年38岁的柴占军的职业形象。作为一名从业12年的殡葬礼仪师，他有哪些故事呢？清明假期，记者走近这位殡葬礼仪师，听他讲述殡葬礼仪师这一鲜为人知的职业背后的故事。

1 充满创意和温情的现场，背后是他平日的积累

满是鲜花的礼台、播放着温馨短片的大屏幕、烛光水晶杯……听这描述，您是不是以为走进了婚礼的殿堂？其实不然，礼台上的黑白照片，告诉大家这是在一个葬礼的现场，而和一般人想象中令人悲痛的葬礼完全不同的是，整个场景十分温馨。

这是柴占军平时工作的主要内容，而他工作的地方，基本上不是殡仪馆就是陵园。他和他的团队用一个个充满创意和温情的葬礼，抚慰逝者家人悲痛的心灵，送逝者走好最后一程。

“和殡葬业有关的职业自古就有，例如风水先生、礼生等，我干的这行古代叫礼生。”柴占军说，礼生主要的职责是行奠礼。既然是和礼仪有关的，那钻研传统礼仪是必不可少的内容。

对此，旧书摊是柴占军最喜欢去的地方，淘得一本礼仪民俗方面的好书，他能高兴大半天。在他的办公桌上，还放着一本河洛礼仪民俗方面的书，他说这是一位客户送给他的。

柴占军说，他平时从事的殡葬礼仪和大家想象中的有很大不同——更接近西方，但在流程和很多细节上，又是传统文化的一部分，这种中西合璧的效果是他多年来钻研的结果。

2 葬礼中引入新元素，细节处见真情

关于殡葬方面的种种，柴占军能说上大半天，但他最开始学的和殡葬毫无关系。

柴占军老家在许昌鄢陵，他在洛阳上学时学的是美术，原本和殡葬业八竿子也打不着。毕业后，他从事过很多行业，2006年来到市殡仪馆工作，主要工作是主持葬礼。工作5年后，他却选择了辞职创业，专职从事殡葬礼仪师。

“家人知道你干了这一行，他们支持你吗？”对于这个问题，柴占军笑着说，他家里祖上是做棺材的，而他的生日是阴历十月初一，这一天是寒衣节，所以在他看来，从事这个职业也许是冥冥中的缘分。

和过去的礼生不同，柴占军在主持葬礼时采用了很多新元素——温馨柔和的音乐代替了悲痛的哀乐，和平鸽或气球代替了过去喧闹的鞭炮，朵朵鲜花代替了过去的唢呐，鞠躬代替了过去的叩拜，这些创新很多都为他的客户所接受，同时也让移风易俗的风气更加深入人心。

柴占军说，他最近主持的一场葬礼，礼台上摆着999朵粉玫瑰，礼台前是39支蜡烛，因为逝者生前的幸运数字是39。这一个小小的细节，让逝者家人很是感动，而整个现场温馨的气氛也淡化了原本悲痛的氛围。

“那场葬礼上，我用了‘人生告别会’的主题，其实更像一场家庭聚会。”柴占军说，细节处见真情，这些细节也让逝者家人释怀，让爱得以延续。

3 弘扬传统礼仪文化，他想为殡葬礼仪师正名

“殡葬礼仪师过去被认为是下九流，找不到工作的人才去干这个。”柴占军说，从他开始从事殡葬礼仪师，到如今他一直都在努力为这一职业正名。

为此，一年四季他大部分时间都穿着工作服，尽管他在生活中是个很喜欢休闲的人。用心主持每场葬礼，由一场场颠覆大家传统认知的葬礼，他获得了尊重，也收获了成就感。

“越来越多的人正在理解与尊重这个职业，这是我一直从事这个职业的动力。”柴占军说，古有“生在苏杭，葬在北邙”的说法，洛阳自古以来就是一个风水宝地，他觉得在这里，他的工作更有意义，同时也感到肩上责任的重大。（洛阳晚报记者 李砺瑾）