洛阳客车行驶中发生自燃 天气转暖小心爱车“上火”

近日，在宜阳县一段乡村公路上，一辆行驶中的客车发生自燃，好在消防队员及时扑救，未造成人员伤亡。天气回暖气温升高，如何及早发现车辆隐患？记者就此进行了采访。

近日，在宜阳县一段乡村公路上，一辆行驶中的客车发生自燃，好在消防队员及时扑救，未造成人员伤亡。天气回暖气温升高，如何及早发现车辆隐患？记者就此进行了采访。

田师傅是宜阳县盐镇乡人。2日下午，田师傅在村边公路上遛弯儿时发现一辆客车自燃，眼看火势失控，田师傅和客车司机、乘客赶紧撤到安全区域，并拨打了110、119求助。

辖区派出所民警和宜阳县消防大队消防队员相继赶到现场，十几分钟后火被扑灭。参与救援的消防队员说，当日下午，自燃客车已被拖离现场，起火原因有待进一步调查。

“机动车一旦发生自燃，火势蔓延得极快，想控制住火势的可能性极小。因此，司机应在给爱车‘降火’上下功夫，通过科学维护，减小机动车自燃的概率。”从事汽修工作十几年的洛阳和谐汽修总经理张春朋说。

张春朋说，一般来说，汽油管泄漏、电线老化、变速箱漏油、劣质电器改装、保养不当、车内存放打火机等易燃易爆物品等因素中的任何一项都可能导致汽车自燃事故的发生，车主们千万不可忽视任何一个细节，定期排查这些“关键部件”。

“随着天气回暖，温度升高，一些机动车发生自燃的概率将增大。”消防队员丁松说，司机应在车上配置干粉灭火器，并掌握一些自救措施。

若在行驶途中发现车头冒火苗或黑烟，应立即靠边停车、拉手刹，关闭电源。若火势在可控范围内，在用灭火器扑救时，应对准油箱和燃烧部位；如果无法控制火势，要迅速离开燃烧的车辆，并拨打119报警。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 王倩）