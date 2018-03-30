洛阳天气：今日最高气温30℃ 告别风雨1秒入夏

今天全区晴天到多云，偏南风2级到3级，气温13℃到30℃；明天全区多云到晴天，偏西风3级左右，气温13℃到31℃。今明两天的气温，又是要入夏的节奏，不过早晚还有些凉，请您注意适时增减衣物。

穿秋裤、翻棉袄脱秋裤、找短袖告别风雨1秒入夏今明的气温又是要入夏的节奏，不过早晚还有些凉，请您注意适时增减衣物

昨天是清明假期后的第一个工作日，蓝天白云，阳光明媚，想必不少人会吐槽：这么好的天，为啥不出现在清明假期？

清明假期，我市不是下雨就是刮风，气温也像坐过山车般跌至10℃以下，搞得不少人又是穿秋裤又是翻棉袄。清明节前后为何总下雨？其实，“清明时节雨纷纷”这句话不仅仅来源于文化传承，更是实打实的自然规律，背后有科学依据作支撑。

展开来讲，我国的气候常年受“双锋”支配，一个是来自西伯利亚的冷锋，一个是来自太平洋的暖锋，它们的势力随着时间变化此消彼长。每年春秋季，它们会重新“划分地盘”，改变各地的天气状态。

清明节前后，北半球受到太阳照射时间增加，气温升高，太平洋暖锋带着水蒸气气势汹汹而来，此时的西伯利亚冷锋显得有些弱，但会负隅顽抗。江南一带就变成割据战的战场，冷锋死守地盘，暖锋就飞到冷锋头上。这样两者交锋，暖锋带来的水蒸气就会液化成小水滴，进而产生降雨。因此，每年这个时节，我国部分区域尤其是南方会出现降雨。

清明假期，虽然天公不怎么作美，但挡不住游客赏花的热情。小记从隋唐城遗址植物园与中国国花园门口经过时，看到那里车水马龙、人山人海，真应了那句“花开花落二十日，一城之人皆若狂”，不过如今为花狂的多为来自其他地方的人。

这些人都来自哪里呢？小记通过观察车牌号发现，有来自周边地区的，比如郑州、济源等，也有来自远方的，比如辽宁、北京等……一组数据也印证了清明假期我市旅游市场的火热。小记的同事从市旅发委了解到，截至7日18时，全市共接待游客196.65万人次，其中全市各旅游景区接待游客163.88万人次，市区主要旅游星级饭店平均入住率达75.31%。

一个朋友说，嫁给老家是道口的老公，家里就永远有吃不完的烧鸡。小记想说的是，嫁给老家是洛阳的老公，就有赏不完的牡丹！

好了，最后说说今明两天的天气情况，其火热程度堪比我市的旅游市场。市气象台预计，今天全区晴天到多云，偏南风2级到3级，气温13℃到30℃；明天全区多云到晴天，偏西风3级左右，气温13℃到31℃。今明两天的气温，又是要入夏的节奏，不过早晚还有些凉，请您注意适时增减衣物。(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖)