洛阳市4月10日起启用新能源汽车号牌 申办指南看这里

今日上午，记者从市交警支队车辆管理所召开的《新能源汽车号牌启用新闻通气会》上获悉，我市将于4月10日启用新能源汽车专用号牌。在此，洛阳网记者为您奉上新能源号牌申领指南及相关问题答疑。

洛阳网讯 今日上午，记者从市交警支队车辆管理所召开的《新能源汽车号牌启用新闻通气会》上获悉，我市将于4月10日启用新能源汽车专用号牌。在此，洛阳网记者为您奉上新能源号牌申领指南及相关问题答疑。

新能源号牌长啥样？

在此次新闻通气会上，市车管所相关负责人向记者展示了部分样牌供市民辨识。这些均为前期测试牌，届时这些号牌上的数段仍然可供市民选用。

据了解，新能源汽车号牌式样体现“绿色、环保、科技”寓意，以绿色为主色调，增加了专用标识，采用新式样、新材料、新工艺以及新的防伪技术，既可实现区分管理、便于识别，又能彰显新能源特色、技术创新。其中，小型新能源汽车专用号牌底色采用渐变绿色，大型新能源汽车专用号牌底色采用黄绿双拼色。

相关负责人介绍，与普通汽车号牌相比，新能源汽车专用号牌号码由5位升为6位。其中，小型新能源汽车专用号牌的第一位先启用字母D、F(D代表纯电动新能源汽车，F代表非纯电动新能源汽车)，大型新能源汽车专用号牌的第六位先启用字母D、F(D代表纯电动新能源汽车，F代表非纯电动新能源汽车)。

同时，新能源汽车专用号牌工本费不变，仍执行现行国家规定的普通汽车号牌收费标准，每副号牌100元，另外车辆登记证书10元/本，行驶证10元/本。

哪些车能申领新能源号牌？

据了解，根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》，新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。对于国产新能源汽车，工业和信息化部将在《道路机动车辆生产企业及产品公告》和《机动车整车出厂合格证》(www.miit.gov.cn)上进行标注；对于进口新能源汽车，国家质检总局将在《进口机动车辆随车检验单》上进行标注。

车管所相关负责人提醒广大市民，部分老年代步车及四轮电动车不属于新能源汽车范畴，市民在选购时也要“擦亮眼”，误轻信卖家宣传。

首批发放9万个号牌！选号攻略您收好

得知我市将启用新能源汽车专用号牌，相信不少新能源汽车车主已经摩拳擦掌，打算选个心目中的靓号了！譬如，“豫CD66666”、“豫CD88888”等，10日当天这些号您可能选不到。

据车管所相关负责人介绍，目前我市新能源汽车保有量为6000余辆。4月10日起，号池中首批将发放9万个号牌。其中，用户通过互联网自助选号的号牌均为“1”开头，通过车管所业务大厅进行随机“50选1”的号牌均为“0”开头。

如何申领？

洛阳市将于4月10日上午8:00整正式启用新能源汽车号牌，您可与下文中条件要求对号入座，按照相关资料准备、流程办理。

值得注意，对于新购置的新能源汽车，车主可以直接到我市相关车管所申领新能源汽车专用号牌(申领新能源汽车专用号牌的条件、程序和要求，与普通汽车号牌相同)，也可以通过互联网交通安全综合服务管理平台或“交管12123”手机APP预先选定号牌号码，再到交管部门办理登记。

对已登记的在用新能源汽车，将按照“自愿换领”原则由车主自主选择是否换领新号牌。需要换发新号牌的，只能在互联网上随机选号，且选号后必须通过换发新能源号牌预约模块预约后才可到车管所办理换牌手续。

市车管所相关负责人介绍，针对换发号牌的车主将实行号牌限量发放，每天一个办理地点限发放200个号牌，我市两个申办地点总计每天限发放号牌400个。

具体流程和业务指南为：

一、办理新能源汽车注册登记

(一)办理新能源汽车注册登记需准备资料：

1、机动车所有人身份证明;

2、购车发票等机动车来历证明;

3、机动车整车出厂合格证或进口车货物进口证明书;

4、车辆购置税完税证明或免税凭证;

5、包含缴纳车船税的机动车交通事故责任强制保险凭证。

(二)办理新能源汽车注册登记业务流程：

1、通过新能源查验通道，查验确认机动车；

2、在机动车查验大厅，登录机动车信息，查询机动车公告，拿档案到业务办证大厅叫号等待受理，并填写《机动车注册、转移、注销登记/转入申请表》；

3、受理岗受理业务，登录车主信息，打印《机动车业务受理凭证》；

4、使用《机动车业务受理凭证》流水号，在业务大厅选号区随机选号；(或在互联网面签点面签后，通过互联网方式选取号牌，在业务大厅受理窗口确认号牌)

5、收费窗口交费，到出证窗口打印行驶证、检验合格标志、登记证书；

6、到号牌发放处领取新号牌，免费安装号牌。

(三)办理新能源汽车注册登记地点：

1、洛阳市公安局交通警察支队车辆管理所

地址:洛阳市洛龙区开元大道23号

2、洛阳市公安局交通警察支队车辆管理所一分所

地址:洛阳市老城区王城大道88号

二、办理新能源汽车转移登记

(一)办理新能源汽车转移登记需准备资料：

1、机动车所有人身份证明；

2、机动车所有权转移的证明、凭证(二手车交易发票) ；

3、机动车登记证书；

4、机动车行驶证；

5、属于海关监管的机动车，提交《中华人民共和国海关监管车辆解除监管证明书》或者海关批准的转让证明；

6、超过检验有效期的机动车，提交机动车安全技术检验合格证明和交通事故责任强制保险凭证。

(二)办理新能源汽车转移登记业务流程：

1、到二手车市场开具机动车交易发票；

2、通过新能源查验通道，查验确认机动车；

3、在动车查验大厅，受理转移登记信息、公告，拿档案到业务办证大厅叫号等待受理，并填写《机动车注册、转移、注销登记转入申请表》；

4、受理岗叫号受理业务，打印《机动车业务受理凭证》；

5、使用《机动车业务受理凭证》单流水号，到业务大厅选号区随机选号；(或在互联网面签点面签后，通过互联网方式选取号牌，在业务大厅受理窗口确认号牌)

6、收费窗口交费，到出证窗口打印行驶证、检验合格标志、签注登记证书；

7、到号牌发放处，交回旧号牌，领取新号牌，免费安装。

(三)办理新能源汽车转移登记地点：

1、洛阳市公安局交通警察支队车辆管理所

地址:洛阳市洛龙区开元大道23号

2、洛阳市公安局交通警察支队车辆管理所一分所

地址:洛阳市老城区王城大道88号

三、办理新能源汽车转入登记

(一)办理新能源汽车转入登记需准备资料:

1、机动车所有人身份证明；

2、机动车转入申请表；

3、交通事故责任强制保险凭证；

4、机动车车辆照片及车辆识别代号拓号条；

5、车辆转入档案。

(二)办理新能源汽车转入登记业务流程：

1、到转入窗口查询机动车公告，确认是否符合转入条件；

2、到业务大厅叫号等待受理；

3、在新能源转入业务窗口进行档案核对；

4、通过新能源查验通道，查验确认机动车;

5、到业务大厅受理业务后在选号区随机选号； (或在互联网面签点面签后，通过互联网方式选取号牌，在业务大厅受理窗口确认号牌)

6、收费窗口交费，到出证窗口打印行驶证、检验合格标志、签注登记证书；

7、到号牌发放处，领取新号牌，免费安装。

(三)办理新能源汽车转入登记地点：

洛阳市公安局交通警察支队车辆管理所一分所

地址:洛阳市老城区王城大道88号

四、办理在用新能源汽车换发新能源号牌需准备资料及业务流程

(一)办理在用新能源汽车换发新能源号牌需准备资料

1、机动车所有人身份证明；

2、机动车登记证书；

3、机动车行驶证；

(二)办理在用新能源汽车换发新能源号牌业务流程:

1、在互联网面签点面签后点 通过互联网交通安全综合服务平台或“交管12123”手机APP预选号牌号码后，预约在用新能源汽车换发新能源号牌办理的时间、地点；

2、在预约的时间内到预约的地点，通过新能源查验通道查验机动车，在查验大厅录入查验信息，拿档案到业务大厅叫号等待受理，并填写《机动车变更登记/备案申请表》；

3、受理岗受理业务，打印《机动车业务受理凭证》;

4、凭《机动车业务受理凭证》，确认号牌，收费窗口交费，到出证窗口打印行驶证、检验合格标志、签注登记证书；

5、到号牌发放厅，交旧号牌，领取新号牌，免费安装。

(三)办理在用新能源汽车换发新能源号牌地点:

1、洛阳市公安局交通警察支队车辆管理所

地址:洛阳市洛龙区开元大道23号

2、洛阳市公安局交通警察支队车辆管理所一分所

地址:洛阳市老城区王城大道88号 (见习记者 谢娜娜 通讯员 谢育健)