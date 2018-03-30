4月9日牡丹花情预报：市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期

目前，市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期，市中心牡丹园处于盛花期，近郊牡丹园早开品种进入盛花期，中开品种陆续开放。 徐文波摄 徐文波摄 目前，市内广场、道路、街心游园牡丹陆续进入盛花期，市中心牡丹园处于盛花期，近郊牡丹园早开品种进入盛花期，中开品种陆续开放。 四星级牡丹观赏园花情如下： 王城公园：全园进入盛花期。园内约有520个品种8万株牡丹开放。其中，姚黄、太阳、首案红、青龙卧墨池、新岛乙女等品种盛开；芳纪、杨贵妃、东海浪花、冠世墨玉等品种初开。桥北大株型洛阳红盛开。主要赏花点：沉香楼、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。 中国国花园：全园进入盛花期。园内约有350个品种16万株牡丹开放。其中，二乔、岛锦、洛阳红、贵妃插翠、冠世墨玉等品种盛开；姚黄、白雪塔、守重红、乌龙捧胜等品种初开。主要赏花点：留芳园、秋翁遇仙亭和唐风隋影广场。 隋唐城遗址植物园：全园进入盛花期。园内约有570个品种10.5万株牡丹开放。其中，芳纪、碧云、赛芙蓉、桃花娇艳等品种盛开；太阳、映红、古城春色、绿幕隐玉等品种初开。主要赏花点：九色园、科技园、百花园和特色园。 国家牡丹园：全园约有300个品种10万株牡丹开放。其中，姚黄、二乔、百园红霞、紫香秀色、洛粉倾国等品种盛开；太阳、十八号、胜葛巾、冰壶献玉、冠世墨玉等品种初开。牡丹林的凤丹零星开放。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。 国际牡丹园：全园约有120个品种4万株牡丹开放。其中，芳纪、二乔、玫瑰紫、洛阳红、银红巧对等品种盛开；太阳、粉中冠、新日月、户川寒、冬凌桃仙等品种初开。主要赏花点：锦绣园、万芳园和华夏园。 神州牡丹园：全园约有140个品种5.5万株牡丹开放。其中，彩绘、明星、粉中冠、西瓜瓤、百园奇观等品种盛开；胜葛巾、太平红、白雪塔、霓虹焕彩等品种初开。主要赏花点：国花坛、新品种展示区和四季展馆。 三星级牡丹观赏园花情如下： 牡丹公园：全园进入盛花期。园内约有220个品种2万株牡丹开放。其中，旭港、花王、新七福神等品种盛开；日暮、新岛辉等品种初开。 西苑公园：全园进入盛花期。园内约有170个品种1.4万株牡丹开放。其中，姚黄、岛锦、初乌、珊瑚台等品种盛开；花王、胡红、夜光白、八千代椿等品种初开。 洛阳农博园：全园有16个品种约9000株牡丹开放。其中，景玉、蓝宝石、迎日红、粉中冠等品种盛开；彩绘、白雪塔、卷叶红、青龙卧墨池等品种初开。主要赏花点：中心观景台附近。 郁金香牡丹园：全园有11个品种约6400株牡丹开放。其中，凤丹、粉中冠等品种盛开；彩绘、二乔、梨花粉、银红巧对等品种初开。各色系郁金香成片盛开。 第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组 2018年4月8日