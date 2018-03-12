邮储银行洛阳市分行联合省农信担保公司召开业务研讨促进会

4月2日下午，邮储银行洛阳市分行联合河南省农业信贷担保有限责任公司豫西一部召开业务研讨及促进会，旨在明确2018年业务发展目标，疏通流程节点，助力解决我市新型农业经营主体融资难的问题。

4月2日下午，邮储银行洛阳市分行联合河南省农业信贷担保有限责任公司豫西一部召开业务研讨及促进会，旨在明确2018年业务发展目标，疏通流程节点，助力解决我市新型农业经营主体融资难的问题。

省农信担保有限公司豫西一部总经理张雅莉、邮储银行洛阳市分行行长助理彭宽胜出席会议并讲话，三农金融事业部总经理杨红艺主持会议。省农信业务代表和9个县的行长、副行长及三农部经理参加了会议。

会上，彭宽胜行长助理总结了与省农信自合作以来取得的成果，肯定了推动农业经济发展的积极意义，获得省农信担保公司的高度评价。

(左：张雅莉 右：彭宽胜)

省农信业务代表详细讲解了银政担“三位一体”贷款模式中的“联合授信”业务，明确了客户准入、增信标准、操作流程等内容。

邮储银行洛阳市分行9县的行长及业务负责人，依次对业务办理层面存在的难题和疑问进行发言，主要涉及业务要素、流程节点等问题。

省农信张总聆听了各县支行的问题汇报后，逐一进行了交流与解答，并对省扶贫办关于“卢氏模式”中带贫企业界定标准的初步政策进行了宣贯。同时她特别强调，在合作过程中，业务的时效性作为一项重要指标，在省农信公司内部将会做出更高的要求，为继续合作夯实基础。

双方通过此次会议进一步明确了双方在自身战略定位的基础上，创新产品体系，优化服务模式，提升服务质量，以专业化、差异化的金融服务，持续支撑地方经济发展。