洛阳薰衣草庄园回应：塑料灯实为花灯 营造夜间灯光效果

最近有网友反映我园用塑料花误导游客，实际与宣传不符的问题，在政府和社会的监督下，我们会采纳各界的指导和批评，接受广大游客的建议，完善景区设施与服务。

最近有网友反映我园用塑料花误导游客，实际与宣传不符的问题，在政府和社会的监督下，我们会采纳各界的指导和批评，接受广大游客的建议，完善景区设施与服务。

现就游客质疑的有关问题说明如下：

一、庄园里布置的塑料花为花灯，主要作用是为了夜间灯光的效果。因庄园活动期间是从早上八点半到晚上十点开放，是持续经营的，一张票可以看白天+晚上的景观，需要用其他方式打造夜间景观(比如：地上夜晚发光的玫瑰灯)。另外，专程请工匠艺人打造的三十六朵艺术牡丹花，寓意第三十六届牡丹花会；最大为12米的艺术牡丹花的13朵花组，寓意洛阳十三朝古都，皆是为满足白天的艺术观赏需要之外，且能营造夜间灯光效果。

二、庄园里种植的花卉品种除牡丹外(在牡丹国色区，已部分盛开)，还种植有其他品种的花卉，由于最近天气骤降，原本预计4月初开放的金鱼草、虞美人、三角梅、四季海棠将在四月中旬开放。庄园里的薰衣草目前正在种植期，将于6月初开放。薰衣草庄园作为观光农业园，需考虑全年的开放观赏效果，使庄园的花分时段开放，以确保不同时间到来的游客皆可欣赏到不同花草的美。

三、园子面积大，分散较广，在标示引导方面有所欠缺，导致有些游客没有欣赏到已经开放的牡丹花。园区接到游客批评后，立即整改，目前已经增加了部分导视牌，节后一周内完善各区域导视。

由于活动主题宣传措辞缺乏推敲、有偏差，造成游客误解，伤害了游客感情，我们深感抱歉，再次表示深深的歉意！同时我们也采纳社会各界的建议。调整如下：一、关于门票价格：从4月8日起，门票由60元调整至45元，网络价40元，学生票25元；二、提升服务：工作人员耐心接受咨询、卫生清洁、礼貌待客、微笑服务；三、宣传方面：宣传用词做以调整。

4月中旬，种植的各类花卉已陆续开放，热烈欢迎四海宾朋游园赏灯，同时欢迎各界人士继续提出宝贵意见！

洛阳紫香园农业科技开发有限公司

2018年4月7日