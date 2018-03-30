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洛阳师范学院获批设立海外分校
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-08 08:55

　　洛阳师范学院昨日发布消息，该校日前已获批在马来西亚设立洛阳师范学院海外分校——河洛学院。今年8月，河洛学院将开始招生，首批招生的两个专业是小学教育及汉语国际教育。

　　近年，为加强我省对外文化交流与合作，推广汉语言与中国优秀传统文化，推进办学国际化发展战略，提升办学国际影响力，洛阳师范学院积极参与推进“一带一路”教育行动计划，以师范办学特色为依托，结合马来西亚华文教育发展的大量需求，与马来西亚城市大学达成了在马来西亚城市大学吉隆坡校区联合设立洛阳师范学院海外分校——河洛学院的合作意向。

　　“海外分校的设立标志着我校百年办学历史的重大突破。河洛学院是展示我校办学成果、办学特色的重要窗口平台，也是推广中国优秀传统文化、增进中马友谊的重要载体。”洛阳师范学院院长梁留科说，马来西亚是“一带一路”经济带东南亚地区重要的节点国家，也是东南亚地区从国家层面支持华文学校及华文教育的主要国家。在马来西亚设立海外分校，将进一步使洛阳师范学院拓展办学领域、更新办学理念、推进课堂教学改革、开阔师生国际化视野，是实现洛阳师范学院办学国际化战略的重要举措，也将对我省涉外办学形式和涉外办学内涵的提升产生重大影响。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 焦丽君）
[ 责任编辑：席倩倩]
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