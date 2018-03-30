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朱温霞：坚韧守护一个家（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-08 08:56

　　前不久，伊川县鸣皋镇66岁的朱温霞被评为最美伊川人物。结婚不到半年丈夫便遭遇事故变成植物人，40年来，朱温霞不离不弃，默默守护着这个家。从风华正茂到两鬓苍苍，这位普通的农妇用近一生的时间诠释坚韧与爱，感染着家人和乡邻。

　　见到记者时，朱温霞正蹬着缝纫机缝制被罩。去年12月底，她照顾了40年的郭方舟不幸辞世，如今，她仍不时拿出照片翻看回忆。“照顾了他一辈子，猛然走了，感觉心里空落落的。”朱温霞说。

　　朱温霞与丈夫郭方舟同龄同村，可谓两小无猜。当年，他们共同下地劳动，文艺演出时，喜欢唱戏的郭方舟扮演《朝阳沟》中的拴保，朱温霞就扮演银环。演唱《李双双》时，朱温霞扮李双双，郭方舟就演孙喜望。两人在合作中逐渐产生了感情。

　　1977年9月14日，朱温霞结婚刚过半年，新婚的喜悦还未退去，丈夫郭方舟在修建陆浑水库西干渠工程时，意外掉进18米深井，成了植物人。已身怀六甲的朱温霞听到这个消息后，如遭雷击。“感觉天塌了。”回忆起当时的心情，朱温霞依然难以忘记。

　　3个多月后，郭方舟与朱温霞的孩子出世了。经历了生育痛苦折磨的朱温霞，多希望丈夫能够建全地守在她的身边。她把刚生下的儿子抱到郭方舟的床前喃喃地说：“方舟，我们有儿子了。”

　　丈夫在医院住了半年之后，朱温霞把他接回了家。她心中有一个信念：要让丈夫活下去。

　　为给丈夫增加营养，朱温霞变着法儿将鸡蛋、面条等做成“汤水”，然后一口一口喂到丈夫嘴里。为防止丈夫长褥疮，她使尽浑身的力气帮他翻身，用蘸有酒精的棉球在他背上擦洗，为他按摩。她请人为丈夫做了一张带轮的铁床，以便经常能把他从屋内推到屋外晒晒太阳。朱温霞还学会了扎针输液，理发刮脸……“感觉就像照顾着两个孩子，一个大孩子不会说话，一个小孩子嗷嗷待哺。”回忆起最困难的时候，朱温霞微笑着说，好在亲戚朋友们都来帮忙，减轻了一些压力。

　　对于母亲的艰辛，朱温霞的儿子郭开颜从小就印象深刻。在他五岁那年夏天，母亲照顾完父亲，深夜到田里收麦子。因为一个人怕黑，她带着他壮胆。这片长方形麦地面积不小，母亲割完一部分，把麦子就近堆成垛，然后把郭开颜叫到离她最近的麦垛上睡觉。随着母亲脚步的延伸，田里的麦子变成了一个个麦垛，郭开颜的“临时床铺”也从一个麦垛辗转到另一个麦垛上，但始终在母亲的视线范围内。“最后一次被叫醒时，母亲满头是汗，面色苍白，那时天都快亮了。”郭开颜说。

　　看到朱温霞生活如此困难，不少人建议她改嫁，就连郭方舟的父母都表示：“温霞啊，你该尽的责任都尽了，反正他现在啥也不知道，能有人喂他口饭就行了，你另找个好人家吧……”朱温霞婉言拒绝了这些好心的建议，她想到更多的是两人曾经的幸福和彼此的诺言，她不能就这么一走了之。

　　40年过去了，如今的朱温霞儿孙满堂，儿子和儿媳经营着一家药店，经常力所能及地帮助困难群体。“这辈子我们受了政府和乡亲们的很多帮助，如今有了能力就要回报大家。”朱温霞说。回想起自己的青春岁月，虽然充满艰辛，但她始终乐观面对生活，如同她的名字那样，像一道温暖的霞光，感动着周围的人们。（洛阳日报记者 孟山）
[ 责任编辑：席倩倩]
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